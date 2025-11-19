Європейська комісія представила пакет спрощень для цифрового регулювання, зокрема, пропозицію відкласти набуття чинності суворіших норм закону ЄС про регулювання штучного інтелекту (AI Act). Ініціатива має скоротити бюрократію, відповісти на критику Big Tech і посилити конкурентоспроможність Євросоюзу, пише Reuters .

Деталі

Єврокомісія запропонувала широку реформу технологічного регулювання, яка передбачає відтермінування частини положень AI Act до грудня 2027 року замість серпня 2026-го.

Йдеться про норми, що стосуються високоризикового використання ШІ у біометричній ідентифікації, трафіку на дорогах, постачанні комунальних послуг, рекрутингу та іспитах, медичних сервісах, кредитній оцінці та правоохоронних органах. Також ініціатива спрощує вимоги щодо згоди на cookie-сповіщення.

Пакет під назвою Digital Omnibus, який ще має пройти обговорення та голосування країн-членів, охоплює зміни до AI Act, GDPR, e-Privacy Directive та Data Act. Серед найпомітніших нововведень – можливість для Google, Meta, OpenAI та інших компаній використовувати персональні дані європейців для тренування моделей ШІ.

Єврокомісія наголошує, що спрощення не означає дерегуляцію, а є переглядом регуляторного ландшафту для підвищення його ефективності.

Контекст

AI Act (Regulation (EU) 2024/1689, або Artificial Intelligence Act) – перший у світі комплексний закон ЄС про регулювання штучного інтелекту. Він був ухвалений у 2024 році, набув чинності 1 серпня 2024 року і впроваджується поетапно. Мета – забезпечити безпеку, прозорість та дотримання фундаментальних прав людини при розробці, впровадженні та використанні ШІ, водночас сприяючи інноваціям.

Через посилення технологічного регулювання ЄС зіткнувся з критикою бізнесу та уряду США, що звинувачували Брюссель у надмірному тиску на інновації.

Раніше Єврокомісія уже пом’якшила деякі екологічні норми після подібного спротиву. Новий пакет має зберегти жорсткість правил, але зробити їх більш практичними для впровадження, особливо в умовах конкуренції з США та Китаєм у сфері ШІ.