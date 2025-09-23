Meta посилила боротьбу проти регулювання штучного інтелекту у сфері великих технологій. За даними Axios , Meta інвестує десятки мільйонів доларів у створення нового політичного комітету (super PAC), спрямованого на протидію пропозиціям щодо регулювання технологій на рівні штатів, які можуть загальмувати розвиток ШІ.

Деталі

Новий pro-AI політичний комітет Meta, названий American Technology Excellence Project, є черговим кроком компанії у боротьбі з політиками, які, на її думку, шкодять розвитку штучного інтелекту. Минулого місяця Meta вже запустила PAC у Каліфорнії для підтримки кандидатів, дружніх до технологій, на виборах у штаті.

Згідно з Axios, новий super PAC очолять досвідчений республіканець Браян Бейкер та демократична консалтингова фірма Hilltop Public Solutions. Комітет працюватиме над обранням політиків, які підтримують технології, з обох партій на проміжних виборах наступного року.

Речниця Meta Рейчел Голланд зазначила, що super PAC зосередиться на просуванні та захисті американських технологічних компаній, сприянні прогресу в галузі ШІ та наданні батькам контролю над тим, як їхні діти взаємодіють із онлайн-додатками та технологіями ШІ.

Особлива увага до батьківського контролю викликана зростаням занепокоєння щодо безпеки дітей у контексті використання ШІ-інструментів. Meta опинилася під пильною увагою після витоку внутрішніх документів, які показали, що чат-боти компанії могли вести «романтичні» розмови з дітьми, а також через заяви викривачів про можливе приховування досліджень щодо безпеки дітей.

Віцепрезидент Meta з питань публічної політики Браян Райс зазначив, що нова група підтримуватиме кандидатів у штатах по всій країні, які виступають за розвиток ШІ, підтримують американську технологічну індустрію та захищають лідерство США в технологіях як у країні, так і за кордоном.

Контекст

Цей політичний комітет з’явився в час, коли багато штатів пропонують регулювання ШІ через, як вважається, неспроможність федерального уряду вирішити це питання. У 2025 році в усіх 50 штатах було внесено понад 1000 законопроєктів, пов’язаних із ШІ. Зокрема, у Каліфорнії було ухвалено два законопроєкти, які чекають на підпис або вето губернатора Гевіна Ньюсома: SB 243, що регулює чат-боти ШІ для захисту неповнолітніх і вразливих користувачів, та SB 53, який встановлює нові вимоги до прозорості для великих компаній, що працюють із ШІ.

Цього року Кремнієва долина активізувала зусилля, щоб обмежити можливості штатів ухвалювати закони про ШІ, стверджуючи, що такий «клаптиковий» підхід ускладнить роботу потужних ШІ-компаній і сповільнить інновації в той час, коли США змагаються з Китаєм за лідерство в цій сфері.

Минулого місяця Andreessen Horowitz та президент OpenAI Грег Брокман запустили super PAC у Кремнієвій долині з бюджетом у $100 млн, спрямованим на протидію регулюванню ШІ. Раніше цього року пропозиція, яка забороняла б штатам регулювати ШІ протягом 10 років, ледь не потрапила до федерального бюджету, але зрештою була відхилена.