В Європейському Союзі 12 жовтня стартує поступове впровадження нової системи безпеки Entry-Exit System (EES), яка фіксуватиме відбитки пальців і біометричні фото мандрівників, що в’їжджають або виїжджають із блоку. Запуск може призвести до черг у пунктах пропуску та аеропортах, пише FT .

Деталі

Система, розроблена для автоматичного контролю за статусом перебування іноземців у Шенгенській зоні, запрацює спершу на вибраних кордонах і поступово розширюватиметься протягом шести місяців. Повна заміна ручного штампування паспортів запланована на 10 квітня 2026 року.

EES дозволить прикордонникам визначати, хто і коли в’їжджає або залишає територію ЄС, а також виявляти тих, хто перевищив дозволений термін перебування. «Це цифровий хребет нашого нового підходу до управління кордонами», – заявив єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер.

Через технічну складність система неодноразово відкладалася. Тепер її вводять поетапно, щоб держави, бізнес і подорожувальники могли адаптуватися. Наприклад, Нідерланди почнуть із портів IJmuiden і Eemshaven, а в аеропорту Схіпгол контроль запрацює лише з 3 листопада. У Німеччині перші перевірки розпочнуться в аеропорту Дюссельдорфа, далі – у Франкфурті та Мюнхені.

Оператори аеропортів і перевізники очікують тимчасових затримок, адже первинна реєстрація біометричних даних займатиме більше часу, ніж наступні перевірки. «Багато залежатиме від готовності системи у день запуску та достатньої кількості поліцейських на пунктах контролю», – зауважила голова об’єднання Airlines for Europe Уранія Георгоцакау.

Компанія Eurotunnel , що інвестувала 80 млн фунтів стерлінгів у підготовку, оцінює час проходження нової перевірки у дві хвилини на пасажира. Eurostar , своєю чергою, встановила 49 нових кіосків і подвоїла кількість прикордонних позицій на станції St Pancras у Лондоні, інвестувавши понад €10 млн у модернізацію.

Контекст

EES була затверджена ще у 2017 році, але її запуск неодноразово переносили через побоювання щодо збоїв у роботі ІТ-систем і ризику транспортного колапсу.

Система діятиме у 29 країнах Шенгенської зони, зокрема у Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Перевірки не стосуватимуться власників дозволів на проживання або довгострокових віз.

Впровадження біометричних технологій має посилити контроль над міграційними потоками, підвищити безпеку та замінити ручні процедури на цифрові, що стане черговим кроком до автоматизації управління кордонами в ЄС.