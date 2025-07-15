Міжнародна організація з міграції ООН випустила детальний звіт про вимушених переселенців із України. Частина з них повернулася додому, але країна ризикує знову втратити цих громадян. У чому причини?

Українці певертаються назад в Україну, проте і тут їм не доводиться легко. Такий висновок можна зробити з дослідження Multicultural Insights, проведеного у лютому–квітні 2025 року на замовлення Міжнародної організації з міграції (МОМ), що входить до системи ООН.

Українці сумують за домом і родиною, це найчастіше стає причиною їхнього повернення додому. Повноцінно реінтегруватись у суспільство їм заважають обмежені можливості працевлаштування та негнучкий графік.

Більше деталей з дослідження – у розборі від Forbes Ukraine.

Цифри про мігрантів: скільки, звідки та куди

Кожен четвертий українець досі перебуває у статусі біженця або тимчасово переміщеної особи, зазначається у дослідженні МОМ. Станом на квітень 2025-го, 5,6 млн біженців із України жили за кордоном, переважна більшість (5,1 млн) – у країнах ЄС. Внутрішньо переміщеними залишились 3,8 млн громадян. За три роки повномасштабної війни додому з-за кордону повернулись 1,1 млн українців, ще 340 000 – повернулися до України, але не у населені пункти, звідки виїхали.

Принаймні з вересня 2023 року частка тих, то вирішив повернутись із-за кордону, стабілізувалась, проте все ще залишається меншою відносно частки тих внутрішньо переміщених, які повернулись до свого довоєнного постійного місця проживання.

Методологія дослідження Натисність «Читати більше», аби прочитати повний текст довідки Звіт – дослідження компанії Multicultural Insights, що та зробила на замовлення Міжнародної організації з міграції (МОМ) в рамках 20-го раунду Загального опитування населення (GPS). Multicultural Insights збирала дані шляхом телефонних інтервʼю з 40 004 випадково відібраними респондентами та наступних інтервʼю із 1436 внутрішньо переміщеними особами, 1137 особами, які повернулися, та 1804 непереміщеними особами. Основними інструментами дослідження стали метод компʼютерного телефонного інтервʼю (CATI) та метод випадкового набору номера (RDD). 20-й раунд збору даних розпочався 5 лютого 2025-го, завершився 4 квітня. Опитаними були жителі усіх областей України, за винятком Автономної Республіки Крим і районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що перебувають під тимчасовим контролем Росії і де відсутнє українське телефонне покриття. Читати більше Згорнути

Більшість повертається з країн ЄС: у 2024 році таких було 93% від усіх прибулих, у 2025-му – 73%. Третина (36%) приїхали з Польщі, 16% востаннє жили у Німеччині. 8% прибули з Канади, тоді як у 2024 році цей показник склав лише 1% від усіх повернень. Українці також повертаються з Ізраїлю, США, Грузії та Туреччини (по 1% на кожну з перелічених країн).

Найчастіше українці повертались в області, що не так постраждали від війни. 16% повернулись до західних областей, 8% – до центральних. Найпопулярнішим пунктом призначення залишається Київ (18%) та Київська область (10%). Ще 10% вирішили повернутись до Одеської та Дніпропетровської областей, 7% – до Харківської, 6% – Миколаївської.

Джерело: Звіт Міжнародної організації з міграції про українців

Чому українці повертаються

Ключовими драйверами для повернення українці назвали смуток за домом чи родиною (70%), 28% – проблеми із зайнятістю, ще 23% – з житлом. Лише 8% вказали на покращення безпекової ситуації в країні як причину свого повернення.

Ті, хто повернулися з країн ЄС, частіше зазначали фінансові пробллеми чи соціальну напруженість як мотивацію для свого повернення, порівняно з тими, хто повернувся із неєвропейських країн. 10% тих, хто повернувся назад в Україну з країн Євросоюзу, сказали, що неадекватна винагорода праці в країні перебування підштовхнула їх повернутись додому. Українців, яких це не влаштовувало в країнах поза межами ЄС, виявилось лише 4%.

Джерело: Звіт Міжнародної організації з міграції про українців

Із якими проблемами стикаються вдома

Майже кожен четвертий (24%) із тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону, заявив, що розглядає можливість знову покинути поточне місце проживання. Майже кожен п’ятий (18%) обмірковує варіант повторного виїзду за кордон, 3% розглядають релокацію в межах країни чи області.

Тим, хто повернувся в Україну з-за кордону, важче знайти роботу чи повернутись до неї переважно через домашні обов’язки, обмежені можливості працевлаштування та негнучий графік.

Так, станом на серпень 2024-го, лише 61% українців працездатного віку, що нещодавно повернулись додому, мали роботу. Ті, хто не шукають роботу (17%), назвали хатню працю або догляд за дітьми чинниками, що зупиняють їх від повернення до роботи.