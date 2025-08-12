Виробничі потужності європейських оборонних підприємств зростають утричі швидше, ніж у мирний час, охоплюючи понад 7 млн кв. м нових заводів та інфраструктури. Це найбільше розширення військової промисловості Європи з часів Холодної війни, спричинене повномасштабною агресією Росії проти України та масштабними державними субсидіями. Про це йдеться у дослідженні FT на основі супутникових знімків.

Ключові факти

Під час аналізу було досліджено 88 обʼєктів, повʼязаних з програмою ЄС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в рамках якої було інвестовано €500 млн для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів і ракет. Підтримку від ASAP, зокрема, отримали оборонні підприємства Rheinmetall і Roxel.

На 20 обʼєктах, що фінансуються ASAP, спостерігається чітке фізичне розширення, в тому числі будівництво абсолютно нових заводів і доріг. На 14 підприємствах спостерігається невелике розширення, наприклад, будівництво нових автостоянок. Решта обʼєктів або не розширювалися, або були офісними та дослідницькими будівлями.

Потужності з виробництва артилерійських снарядів у Європі зросли з 300 000 у 2022-му до 2 млн у 2025 році.

За даними видання, з використанням понад 1000 супутникових проходів Sentinel-1, із 150 досліджених об’єктів третина має чіткі ознаки розширення: земляні роботи, нові будівлі, дороги, інженерна інфраструктура.

Загальна площа територій, де виявлено зміни, зросла з 790 000 кв. м (2020–2021 рр.) до 2,8 млн кв. м (2024–2025 рр.).

Ключовими драйверами виступили заводи з виробництва боєприпасів та ракет, адже саме вони є вузькими місцями в оборонних поставках Заходу Україні.

Rheinmetall (Німеччина) та N7 Holding (Угорщина) у місті Варполота збудували перший цех у липні 2024 року, який випускає 30-мм боєприпаси для БМП KF41 Lynx. До 2027-го виробництво 155-мм артилерійських снарядів має зрости з 70 000 до 1,1 млн на рік. Підприємство також виготовлятиме 120-мм боєприпаси для Leopard 2 та Panther, а також матиме окремий цех з виробництва вибухових речовин.

MBDA у Шробенгаузені (Німеччина) розширює виробництво ПТРК Enforcer та отримає замовлення НАТО на 1000 ракет Patriot GEM-T на суму $5,6 млрд.

Kongsberg (Норвегія) у червні 2024 року відкрив новий ракетний завод з інвестиціями NKr 640 млн ($62 млн), з яких €10 млн профінансував ЄС.

BAE Systems (Велика Британія) інвестувала понад 150 млн фунтів стерлінгів у британські заводи, зокрема в Гласкоуді (Південний Уельс) створює нову лінію, яка збільшить випуск 155-мм снарядів у 16 разів.

Nammo (Норвегія–Фінляндія) отримала €55 млн на виробництво снарядів, пороху та вибухових речовин, ще €41,4 млн – у партнерстві з іншими виробниками. Розширення на заводі у Віхтаворі (Фінляндія) чітко видно на супутникових знімках.

Контекст

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року, стало ключовим фактором, що змусив ЄС переосмислити свою оборонну політику. Росія сприймається як «екзистенційна загроза» для європейської безпеки, що відображено в документі «Біла книга європейської оборони – Готовність 2030» від 19 березня 2025-го.

Європейські лідери, особливо в країнах Балтії, Польщі та інших державах, що межують із Росією, висловлюють занепокоєння, що Росія може розширити агресію за межі України. Наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що у разі припинення вогню в Україні Росія може передислокувати свої сили до кордонів країн НАТО, створюючи пряму загрозу.

Заяви адміністрації Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності США в Європі та перегляд гарантій безпеки змусили ЄС активніше працювати над власною обороноздатністю. Це стало поштовхом до розробки ініціатив, спрямованих на автономію від США у питаннях безпеки.

Хоча НАТО залишається основою колективної оборони, у ЄС усвідомлюють, що співпраці з Альянсом може бути недостатньо для протистояння новим викликам. Це підштовхує до створення власного «Європейського оборонного союзу» та посилення оборонної промисловості.