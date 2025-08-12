Виробничі потужності європейських оборонних підприємств зростають утричі швидше, ніж у мирний час, охоплюючи понад 7 млн кв. м нових заводів та інфраструктури. Це найбільше розширення військової промисловості Європи з часів Холодної війни, спричинене повномасштабною агресією Росії проти України та масштабними державними субсидіями. Про це йдеться у дослідженні FT на основі супутникових знімків.
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
Ключові факти
- Під час аналізу було досліджено 88 обʼєктів, повʼязаних з програмою ЄС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в рамках якої було інвестовано €500 млн для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів і ракет. Підтримку від ASAP, зокрема, отримали оборонні підприємства Rheinmetall і Roxel.
- На 20 обʼєктах, що фінансуються ASAP, спостерігається чітке фізичне розширення, в тому числі будівництво абсолютно нових заводів і доріг. На 14 підприємствах спостерігається невелике розширення, наприклад, будівництво нових автостоянок. Решта обʼєктів або не розширювалися, або були офісними та дослідницькими будівлями.
- Потужності з виробництва артилерійських снарядів у Європі зросли з 300 000 у 2022-му до 2 млн у 2025 році.
- За даними видання, з використанням понад 1000 супутникових проходів Sentinel-1, із 150 досліджених об’єктів третина має чіткі ознаки розширення: земляні роботи, нові будівлі, дороги, інженерна інфраструктура.
- Загальна площа територій, де виявлено зміни, зросла з 790 000 кв. м (2020–2021 рр.) до 2,8 млн кв. м (2024–2025 рр.).
- Ключовими драйверами виступили заводи з виробництва боєприпасів та ракет, адже саме вони є вузькими місцями в оборонних поставках Заходу Україні.
- Rheinmetall (Німеччина) та N7 Holding (Угорщина) у місті Варполота збудували перший цех у липні 2024 року, який випускає 30-мм боєприпаси для БМП KF41 Lynx. До 2027-го виробництво 155-мм артилерійських снарядів має зрости з 70 000 до 1,1 млн на рік. Підприємство також виготовлятиме 120-мм боєприпаси для Leopard 2 та Panther, а також матиме окремий цех з виробництва вибухових речовин.
- MBDA у Шробенгаузені (Німеччина) розширює виробництво ПТРК Enforcer та отримає замовлення НАТО на 1000 ракет Patriot GEM-T на суму $5,6 млрд.
- Kongsberg (Норвегія) у червні 2024 року відкрив новий ракетний завод з інвестиціями NKr 640 млн ($62 млн), з яких €10 млн профінансував ЄС.
- BAE Systems (Велика Британія) інвестувала понад 150 млн фунтів стерлінгів у британські заводи, зокрема в Гласкоуді (Південний Уельс) створює нову лінію, яка збільшить випуск 155-мм снарядів у 16 разів.
- Nammo (Норвегія–Фінляндія) отримала €55 млн на виробництво снарядів, пороху та вибухових речовин, ще €41,4 млн – у партнерстві з іншими виробниками. Розширення на заводі у Віхтаворі (Фінляндія) чітко видно на супутникових знімках.
Контекст
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває з 2022 року, стало ключовим фактором, що змусив ЄС переосмислити свою оборонну політику. Росія сприймається як «екзистенційна загроза» для європейської безпеки, що відображено в документі «Біла книга європейської оборони – Готовність 2030» від 19 березня 2025-го.
Європейські лідери, особливо в країнах Балтії, Польщі та інших державах, що межують із Росією, висловлюють занепокоєння, що Росія може розширити агресію за межі України. Наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що у разі припинення вогню в Україні Росія може передислокувати свої сили до кордонів країн НАТО, створюючи пряму загрозу.
Заяви адміністрації Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності США в Європі та перегляд гарантій безпеки змусили ЄС активніше працювати над власною обороноздатністю. Це стало поштовхом до розробки ініціатив, спрямованих на автономію від США у питаннях безпеки.
Хоча НАТО залишається основою колективної оборони, у ЄС усвідомлюють, що співпраці з Альянсом може бути недостатньо для протистояння новим викликам. Це підштовхує до створення власного «Європейського оборонного союзу» та посилення оборонної промисловості.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.