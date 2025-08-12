Forbes Digital підписка
Европа готовится к войне. Спутниковый анализ FT показал исторические масштабы перевооружения

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм на новом заводе по производству боеприпасов LAP оружейной компании Rheinmetall /Getty Images

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм на новом заводе по производству боеприпасов LAP оружейной компании Rheinmetall Фото Getty Images

Производственные мощности европейских оборонных предприятий растут в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 млн кв. м новых заводов и инфраструктуры. Это крупнейшее расширение военной промышленности Европы со времен Холодной войны, вызванное полномасштабной агрессией России против Украины и масштабными государственными субсидиями. Об этом говорится в исследовании FT на основе спутниковых снимков.

Ключевые факты

  • В ходе анализа было исследовано 88 объектов, связанных с программой ЕС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в рамках которой было инвестировано €500 млн для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Поддержку от ASAP, в частности, получили оборонные предприятия Rheinmetall и Roxel.
  • На 20 финансируемых ASAP объектах наблюдается четкое физическое расширение, в том числе строительство совершенно новых заводов и дорог. На 14 предприятиях наблюдается небольшое расширение, например, строительство новых автостоянок. Остальные объекты либо не расширялись, либо были офисными и исследовательскими зданиями.
  • Мощности по производству артиллерийских снарядов в Европе выросли с 300 000 в 2022 году до 2 млн в 2025-м.
  • По данным издания, с использованием более 1000 спутниковых проходов Sentinel-1 из 150 исследованных объектов треть имеет четкие признаки расширения: земляные работы, новые здания, дороги, инженерная инфраструктура.
  • Общая площадь территорий, где обнаружены изменения, выросла с 790 000 кв. м (2020-2021 годы) до 2,8 млн кв. м (2024-2025 годы).
  • Ключевыми драйверами выступили заводы по производству боеприпасов и ракет, ведь именно они – узкие места в оборонных поставках Запада Украине.
  • Rheinmetall (Германия) и N7 Holding (Венгрия) в Варполоте построили первый цех в июле 2024 года, который выпускает 30-мм боеприпасы для БМП KF41 Lynx. К 2027-му производство 155-мм артиллерийских снарядов должно вырасти с 70 000 до 1,1 млн в год. Предприятие также будет производить 120-мм боеприпасы для Leopard 2 и Panther, а также отдельный цех по производству взрывчатых веществ.
  • MBDA в Шробенгаузене (Германия) расширяет производство ПТРК Enforcer и получит заказ НАТО на 1000 ракет Patriot GEM-T на сумму $5,6 млрд.
  • Kongsberg (Норвегия) в июне 2024 года открыл новый ракетный завод с инвестициями NKr 640 млн ($62 млн), из которых €10 млн профинансировал ЕС.
  • BAE Systems (Великобритания) инвестировала более 150 млн фунтов стерлингов в британские заводы, в частности в Гласкоуде (Южный Уэльс) создает новую линию, которая увеличит выпуск 155-мм снарядов в 16 раз.
  • Nammo (Норвегия–Финляндия) получила €55 млн на производство снарядов, пороха и взрывчатых веществ, еще €41,4 млн – в партнерстве с другими производителями. Расширение на заводе в Вихтавори (Финляндия) отчетливо видно на спутниковых снимках.

Контекст

Продолжающееся с 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину стало ключевым фактором, заставившим ЕС переосмыслить свою оборонную политику. Россия воспринимается как «экзистенциальная угроза» для европейской безопасности, что отражено в документе «Белая книга европейской обороны – Готовность 2030» от 19 марта 2025-го.

Европейские лидеры, особенно в странах Балтии, Польше и других граничащих с Россией государствах, выражают обеспокоенность, что Россия может расширить агрессию за пределы Украины. К примеру, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что в случае прекращения огня в Украине Россия может передислоцировать свои силы к границам стран НАТО, создавая прямую угрозу.

Заявления администрации Дональда Трампа о возможном сокращении военного присутствия США в Европе и пересмотре гарантий безопасности заставили ЕС активнее работать над собственной обороноспособностью. Это послужило толчком к разработке инициатив, направленных на автономию от США в вопросах безопасности.

Хотя НАТО остается основой коллективной обороны, в ЕС осознают, что сотрудничества с Альянсом может быть недостаточно для противостояния новым вызовам. Это подталкивает к созданию собственного «Европейского оборонного союза» и усилению оборонной промышленности.

