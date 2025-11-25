Група компаній Favbet заявила про повне блокування видаткових операцій на своїх банківських рахунках, що також може впливати на виплати гравцям. За версією компанії, до цього причетний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «Днями банки-партнери групи компаній Favbet отримали неправомірну вимогу від голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення будь-якого обслуговування операцій компаній групи», – заявили у компанії.
- Компанія заявляє, що через блокування рахунків не може перерахувати бюджету більше ніж 424 млн грн податкових та ліцензійних платежів.
- Гетманцев свою причетність до цього відкинув, опублікувавши саркастичний допис у себе в Телеграм-каналі.
- Раніше він повідомляв про блокування рахунків компанії. Зокрема, 19 листопада Гетманцев опублікував скаргу клієнта, який стверджував, що йому не повертають гроші.
Контекст
19 листопада група компаній Favbet виступила з заявою, в якій звинуватила Гетманцева у тиску та створенні штучних перешкод для законної діяльності компанії. Водночас Favbet запевнила, що кошти всіх клієнтів перебувають у повній безпеці, а компанія робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи платформи та виплат гравцям.
Компанія відкинула звинувачення у наявності російського паспорта у бенефіціара компанії Андрія Матюхи. «Favbet категорично і безапеляційно заперечує будь-які звинувачення у зв’язках з країною-агресором. Інформація про «контроль з боку громадян РФ», наявність російського паспорта у власника (бенефіціара) не відповідають дійсності та є вигаданими фактами виключно для здійснення тиску на компанію», – повідомили у Favbet.
За даними компанії, за девʼять місяців 2025 року Favbet сплатив до держбюджету 6,4 млрд грн, це майже половина (близько 14 млрд грн) від усіх виплат галузі за цей період.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.