Група компаній Favbet заявила про повне блокування видаткових операцій на своїх банківських рахунках, що також може впливати на виплати гравцям. За версією компанії, до цього причетний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

«Днями банки-партнери групи компаній Favbet отримали неправомірну вимогу від голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення будь-якого обслуговування операцій компаній групи», – заявили у компанії.

Компанія заявляє, що через блокування рахунків не може перерахувати бюджету більше ніж 424 млн грн податкових та ліцензійних платежів.

Гетманцев свою причетність до цього відкинув, опублікувавши саркастичний допис у себе в Телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про блокування рахунків компанії. Зокрема, 19 листопада Гетманцев опублікував скаргу клієнта, який стверджував, що йому не повертають гроші.

Контекст

19 листопада група компаній Favbet виступила з заявою, в якій звинуватила Гетманцева у тиску та створенні штучних перешкод для законної діяльності компанії. Водночас Favbet запевнила, що кошти всіх клієнтів перебувають у повній безпеці, а компанія робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи платформи та виплат гравцям.

Компанія відкинула звинувачення у наявності російського паспорта у бенефіціара компанії Андрія Матюхи. «Favbet категорично і безапеляційно заперечує будь-які звинувачення у зв’язках з країною-агресором. Інформація про «контроль з боку громадян РФ», наявність російського паспорта у власника (бенефіціара) не відповідають дійсності та є вигаданими фактами виключно для здійснення тиску на компанію», – повідомили у Favbet.

За даними компанії, за девʼять місяців 2025 року Favbet сплатив до держбюджету 6,4 млрд грн, це майже половина (близько 14 млрд грн) від усіх виплат галузі за цей період.