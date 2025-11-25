Ринок бутельованої води досяг майже $1 млрд. За останні роки на ньому з’явилося з десяток нових гравців: інвестбанкір Томаш Фіала, загадковий бізнесмен Олександр Свіщов, власник Favbet і виробник ліків. У кого найкращі шанси похитнути позицію лідера – компанії IDS?
Ринок питної води в Україні торік зріс на 15% у натуральних показниках і сягнув 39 млрд грн. «Стабільний неконсолідований ринок, що генерує фінансовий потік», – каже віцепрезидент інвестиційно-банківської компанії Altius Capital Вадим Христофоров.
Під час війни чимала кількість нових гравців зайшла «у воду», сподіваючись похитнути позиції багаторічного лідера – IDS, основні бренди якої «Моршинська» й «Миргородська». У перші місяці війни Шевченківський суд арештував 100% корпоративних прав IDS через російського співвласника – «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана.
