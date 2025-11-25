Группа компаний Favbet заявила о полной блокировке расходных операций на своих банковских счетах, что также может влиять на выплаты игрокам. По версии компании, к этому причастен глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Об этом говорится в сообщении компании.
- «На днях банки-партнеры группы компаний Favbet получили неправомерное требование от главы Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева относительно прекращения любого обслуживания операций компаний группы», – заявили в компании.
- Компания заявляет, что из-за блокировки счетов не может перечислить бюджету более 424 млн грн налоговых и лицензионных платежей.
- Гетманцев свою причастность к этому отверг, опубликовав саркастическое сообщение у себя в Телеграм-канале.
- Ранее он сообщал о блокировке счетов компании. В частности, 19 ноября Гетманцев опубликовал жалобу клиента, утверждавшего, что ему не возвращают деньги.
Контекст
19 ноября группа компаний Favbet выступила с заявлением, в котором обвинила Гетманцева в давлении и создании искусственных препятствий для законной деятельности компании. В то же время Favbet заверила, что средства всех клиентов находятся в полной безопасности, а компания делает все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы платформы и выплат игрокам.
Компания отвергла обвинения в наличии российского паспорта у бенефициара компании Андрея Матюхи. «Favbet категорически и безапелляционно отрицает какие-либо обвинения в связях со страной-агрессором. Информация о «контроле со стороны граждан РФ», наличии российского паспорта у владельца (бенефициара) не соответствуют действительности и являются вымышленными фактами исключительно для давления на компанию», – сообщили в Favbet.
По данным компании, за девять месяцев 2025 года Favbet уплатил в госбюджет 6,4 млрд грн, это почти половина (около 14 млрд грн) от всех выплат отрасли за этот период.
