Forbes Ukraine дізнався, які ще послуги у «Дії» планує монетизувати Мінцифри

Першим платним сервісом у «Дії» стане шеринг документів для банків — зміни набудуть чинності вже з 1 червня. У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia.OAuth. Про це йдеться у тексті Forbes з посилання на керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка.

Деталі

У планах зробити платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».

Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. «Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія», – говорить керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк.

Детальніше про те, якою буде монетизація в «Дії», тут.

Контекст

Перший сервіс, який монетизували в «Дії» — шеринг документів, коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку. Він стане платним від 1 червня.

Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу – банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

Середня кількість шерингів документів через «Дію» перевищує 1,3 млн на місяць, сказав Forbes керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк.

У переліку партнерів, які готові до інтеграції нового сервіс, – банки, страхові компанії, сервіси документообігу, платіжні системи, мобільні оператори, сервіс райдхейлінгу та інші установи, сказав Вовк із Мінцифри. «Наразі йдеться про кілька сотень підключень», – додав він.