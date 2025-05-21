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Forbes Ukraine дізнався, які ще послуги у «Дії» планує монетизувати Мінцифри

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Першим платним сервісом у «Дії» стане шеринг документів для банків — зміни набудуть чинності вже з 1 червня. У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia.OAuth. Про це йдеться у тексті Forbes з посилання на керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка.

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Деталі

  • У планах зробити платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».
  • Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. «Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія», – говорить керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк.
  • Детальніше про те, якою буде монетизація в «Дії», тут.

Контекст

Перший сервіс, який монетизували в «Дії» — шеринг документів, коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку. Він стане платним від 1 червня.

Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу – банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта. 

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

Середня кількість шерингів документів через «Дію» перевищує 1,3 млн на місяць, сказав Forbes керівник команди впровадження «Дії» Олексій Вовк.

У переліку партнерів, які готові до інтеграції нового сервіс, – банки, страхові компанії, сервіси документообігу, платіжні системи, мобільні оператори, сервіс райдхейлінгу та інші установи, сказав Вовк із Мінцифри. «Наразі йдеться про кілька сотень підключень», – додав він.

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