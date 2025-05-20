З 1 червня «Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Forbes дізнався, скільки коштуватиме сервіс

Сервіс шерингу документів через «Дію» 1 червня стане платним для банків та фінансових установ, ідеться у статті Forbes Ukraine. Монетизацію сервісу без деталей анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day 18 травня.
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Деталі
- Шеринг документів у «Дії», коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку, від 1 червня стане платним.
- За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.
- «Щомісяця через «Дію» онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, – сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. – Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000». За його словами, фінустанови готові за це платити.
- На момент публікації ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» відповіли Forbes, що вони планують продовжувати використання сервісу, попри запровадження плати за шеринг.
- Детальніше про те, якою буде монетизація в «Дії», тут.
Контекст
Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу – банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.
Глобально монетизація «Дії» – частина плану виведення додатка на IPO. Це мрія очільника Мінцифри Федорова, казав він Forbes у 2023-му.
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