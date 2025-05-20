З 1 червня «Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Forbes дізнався, скільки коштуватиме сервіс

Сервіс шерингу документів через «Дію» 1 червня стане платним для банків та фінансових установ, ідеться у статті Forbes Ukraine . Монетизацію сервісу без деталей анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day 18 травня.

Деталі

Шеринг документів у «Дії», коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку, від 1 червня стане платним.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) – платним.

«Щомісяця через «Дію» онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, – сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. – Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000». За його словами, фінустанови готові за це платити.

На момент публікації ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» відповіли Forbes, що вони планують продовжувати використання сервісу, попри запровадження плати за шеринг.

Детальніше про те, якою буде монетизація в «Дії», тут.

Контекст

Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу – банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта.

Глобально монетизація «Дії» – частина плану виведення додатка на IPO. Це мрія очільника Мінцифри Федорова, казав він Forbes у 2023-му.