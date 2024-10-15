Google підписала угоду з Kairos Power про використання електроенергії з малих ядерних реакторів для підтримки ШІ

Американський техногігант Google підписав угоду з компанією Kairos Power про купівлю ядерної енергії, що виробляється малими модульними реакторами (SMR), йдеться в блозі на сайті компанії. Це перша подібна угода, яка ляже в основу комерційного будівництва SMR в США.
Угода покликана розвʼязати питання зростаючої енергетичної проблеми в США і, зокрема, розвитку індустрії штучного інтелекту (ШІ).
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Деталі
- Google планує купувати електроенергію, вироблену сімома реакторами Kairos Power, перший з яких вона розраховує ввести в експлуатацію до 2030 року. Решту енергоблоків планують запустити до 2035-го.
- Мета проєкту – забезпечити від 300 МВт до 500 МВт чистої енергії в енергосистемах США, йдеться у повідомленні.
- Для Google інтеграція SMR у свій портфель екологічно чистих джерел енергії необхідна для безперервності бізнесу, а також для центрів оброблення даних.
Цитата
«Ця угода є частиною наших зусиль із розробки та комерціалізації широкого портфоліо передових технологій екологічно чистої електроенергії для живлення наших глобальних дата-центрів та офісів. Цей підхід дасть нам змогу використовувати відновлювані джерела енергії, такі як сонце та вітер, і допоможе досягти амбітних цілей щодо безвуглецевої енергії 24/7 та нульового рівня викидів», – заявив старший директор з питань енергетики та клімату Google Майкл Террелл.
Контекст
Kairos Power вже отримала дозвіл на будівництво пілотного заводу в Теннессі, який має запрацювати до 2027 року. Компанія має дослідно-конструкторську базу в Альбукерці, штат Нью-Мексико, де збирають випробувальні блоки для оцінки окремих деталей і підсистем.
Учасники ШІ-перегонів бачать в атомній енергії потенціал для забезпечення своїх потреб в електроенергії.
Однією з найзначніших подій у цьому напрямку стала 20-річна угода Microsoft з Constellation Energy про постачання електроенергії, яка передбачає відновлення роботи атомної електростанції Three Mile Island у Пенсильванії.
Раніше венчурна компанія Founders Fund, співзасновником якої є інвестор-мільярдер Пітер Тіль, інвестувала в ядерний стартап, що планує виробляти паливо для SMR.
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