Google підписала угоду з Kairos Power про використання електроенергії з малих ядерних реакторів для підтримки ШІ

Американський техногігант Google підписав угоду з компанією Kairos Power про купівлю ядерної енергії, що виробляється малими модульними реакторами (SMR), йдеться в блозі на сайті компанії. Це перша подібна угода, яка ляже в основу комерційного будівництва SMR в США.

Деталі

Google планує купувати електроенергію, вироблену сімома реакторами Kairos Power, перший з яких вона розраховує ввести в експлуатацію до 2030 року. Решту енергоблоків планують запустити до 2035-го.

Мета проєкту – забезпечити від 300 МВт до 500 МВт чистої енергії в енергосистемах США, йдеться у повідомленні.

Для Google інтеграція SMR у свій портфель екологічно чистих джерел енергії необхідна для безперервності бізнесу, а також для центрів оброблення даних.

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«Ця угода є частиною наших зусиль із розробки та комерціалізації широкого портфоліо передових технологій екологічно чистої електроенергії для живлення наших глобальних дата-центрів та офісів. Цей підхід дасть нам змогу використовувати відновлювані джерела енергії, такі як сонце та вітер, і допоможе досягти амбітних цілей щодо безвуглецевої енергії 24/7 та нульового рівня викидів», – заявив старший директор з питань енергетики та клімату Google Майкл Террелл.

Контекст

Kairos Power вже отримала дозвіл на будівництво пілотного заводу в Теннессі, який має запрацювати до 2027 року. Компанія має дослідно-конструкторську базу в Альбукерці, штат Нью-Мексико, де збирають випробувальні блоки для оцінки окремих деталей і підсистем.

Учасники ШІ-перегонів бачать в атомній енергії потенціал для забезпечення своїх потреб в електроенергії.

Однією з найзначніших подій у цьому напрямку стала 20-річна угода Microsoft з Constellation Energy про постачання електроенергії, яка передбачає відновлення роботи атомної електростанції Three Mile Island у Пенсильванії.

Раніше венчурна компанія Founders Fund, співзасновником якої є інвестор-мільярдер Пітер Тіль, інвестувала в ядерний стартап, що планує виробляти паливо для SMR.