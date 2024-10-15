Google подписала соглашение с Kairos Power об использовании электроэнергии с малых ядерных реакторов для поддержки ИИ

Американский техногигант Google подписал соглашение с компанией Kairos Power о покупке ядерной энергии, производимой малыми модульными реакторами (SMR), говорится в блоге на сайте компании. Это первое подобное соглашение, которое ляжет в основу коммерческого строительства SMR в США.
Соглашение призвано решить вопрос растущей энергетической проблемы в США и, в частности, развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ).
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Подробности
- Google планирует покупать электроэнергию, производимую семью реакторами Kairos Power, первый из которых рассчитывает ввести в эксплуатацию до 2030 года. Остальные энергоблоки запустят до 2035-го.
- Цель проекта – обеспечить от 300 МВт до 500 МВт чистой энергии в энергосистемах США, говорится в сообщении.
- Для Google интеграция SMR в портфель экологически чистых источников энергии необходима для непрерывности бизнеса, а также для центров обработки данных.
Цитата
«Это соглашение является частью наших усилий по разработке и коммерциализации широкого портфолио передовых технологий экологически чистой электроэнергии для питания наших глобальных дата-центров и офисов. Этот подход позволит нам использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, и поможет достичь амбициозных целей по безуглеродной энергии 24/7 и нулевого уровня выбросов», – заявил старший директор по энергетике и климату Google Майкл Террелл.
Контекст
Kairos Power уже получила разрешение на строительство пилотного завода в Теннесси, который должен работать до 2027 года. Компания имеет в распоряжении опытно-конструкторскую базу в Альбукерке, штат Нью-Мексико, где собирают испытательные блоки для оценки отдельных деталей и подсистем.
Участники ИИ-гонки видят в атомной энергии потенциал для обеспечения своих потребностей в электроэнергии.
Одним из самых значительных событий в этом направлении стало 20-летнее соглашение Microsoft по Constellation Energy о поставках электроэнергии, предусматривающее возобновление работы атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании.
Ранее венчурная компания Founders Fund, соучредителем которой является инвестор-миллиардер Питер Тиль, инвестировала в ядерный стартап, планирующий производить топливо для SMR.
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