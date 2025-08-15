Нацрада з питань теле- та радіомовлення дозволила медіагрупі Inter Media Group відтермінувати дату початку мовлення телеканалу «Інтер». Запуск цифрового мовлення відбудеться не раніше, ніж через три місяці після завершення воєнного стану. Про це регулятор повідомив у відповідь на запит «Детектора медіа».

Деталі

Регулятор ухвалив рішення відтермінувати дату початку мовлення в цифрі після звернення телеканалу у червні 2025-го.

Тоді відкласти граничний термін початку мовлення до завершення воєнного стану дозволили ще деяким медіа: «Уніан-2», «Сонце+», радіостанціям ПП «ТРК «Ефір-Р», «Ікс он» та «Свобода ФМ».

Контекст

У липні 2025-го Inter Media Group скоротила зарплати й звільнила частину працівників. Причина – у медіагрупі складна ситуація з фінансами.

У 2024-му Inter Media стала єдиною, хто скоротив виторг – на 4,9%, до 950,6 млн грн, за розрахунками Forbes Ukraine. Роком раніше він сягав 1 млрд грн. У першому кварталі 2025-го виторг п’яти із семи телеканалів групи також продемонстрував падіння, виторг одного з каналів – невідомий. Збитки у ПрАТ «Телеканал «Інтер» – 292,3 млн грн.

За перші 20 тижнів 2025-го найбільші українські телеканали скоротили продажі на 23% проти аналогічного періоду торік, йдеться в розрахунках одного з найбільших в Україні рекламних холдингів. Через скорочення активності рекламодавців у четвертому кварталі 2024-го ринок ТБ-реклами недоотримав понад 300 млн грн, підрахувала Всеукраїнська рекламна коаліція.

Стабільна стаття доходу – виробництво телемарафону. На 2025 рік держава виділила «Інтеру» 184 млн грн, свідчать дані Prozorro.