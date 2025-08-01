У липні 2025-го Inter Media Group скорочує зарплати й звільняє частину працівників телеканалу «Інтер». Це не перша проблема медіагрупи – раніше почалися затримки з платежами провайдера і зменшення виторгу. Що відбувається?

Топменеджмент Inter Media Group Дмитра Фірташа і Валерія Хорошковського у середині липня 2025-го повідомив частині команди про скорочення зарплат, а декому – про звільнення. Причина – у медіагрупі складна ситуація з фінансами, каже співробітник «Інтера», який погодився говорити з Forbes Ukraine на умовах анонімності.

«Інтер» скорочує штат не вперше. За 2024-й кількість співробітників ключового активу Inter Media Group зменшилась зі 179 людей до 130, свідчать дані «Опендатабот». З 2021-го команда каналу скоротилася на 73,6%.