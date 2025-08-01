Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Інтер /Ілюстрація Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Телевізійна війна не на життя, а на смерть». На «Інтері» – звільнення та скорочення співробітників. У чому проблема та як її вирішують інші медіагрупи?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Виплати надходять із запізненням, це пояснюють «фінансовими труднощами», каже співрозмовник з «Інтера». Фото Ілюстрація Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:22 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:22

У липні 2025-го Inter Media Group скорочує зарплати й звільняє частину працівників телеканалу «Інтер». Це не перша проблема медіагрупи – раніше почалися затримки з платежами провайдера і зменшення виторгу. Що відбувається?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Топменеджмент Inter Media Group Дмитра Фірташа і Валерія Хорошковського у середині липня 2025-го повідомив частині команди про скорочення зарплат, а декому – про звільнення. Причина – у медіагрупі складна ситуація з фінансами, каже співробітник «Інтера», який погодився говорити з Forbes Ukraine на умовах анонімності.

«Інтер» скорочує штат не вперше. За 2024-й кількість співробітників ключового активу Inter Media Group зменшилась зі 179 людей до 130, свідчать дані «Опендатабот». З 2021-го команда каналу скоротилася на 73,6%. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні