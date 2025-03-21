Перспективи продажу державних Укргазбанк та Sense Bank високі, але не цього року – Рожкова

Приватизація державних банків цього року виглядає малоймовірною через складність і тривалість процесу. Водночас перспективи продажу Укргазбанку та Sense Bank залишаються високими, сказала в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Деталі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості приватизації держбанків лише в жовтні 2024 року через затримку у Верховній Раді, нагадаоа Рожкова. Тепер, за її словами, необхідно обрати радника, щоб розпочати процес. Очікується, що приватизація займе не менше дев’яти місяців – року, оскільки вона складніша, ніж у приватному секторі, зазначила перша заступниця голови НБУ.

За її словами, Укргазбанк має високі шанси на продаж, оскільки це один із небагатьох українських банків, який активно розвиває напрям ESG і позиціонує себе як «зелений» банк.

Сенс Банк, націоналізований у липні 2023 року, вважається наймолодшим серед держбанків, що має спростити його продаж, вважає Рожкова. Крім того, держава не докапіталізовувала його, що дозволяє точніше оцінити ринкову вартість.

Рожкова зазначила, що до Sense Bank виявляють інтерес міжнародні банківські групи, які вже працюють в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням.

Контекст

За даними НБУ, Укргазбанк станом на початок 2025 року посідав пʼяте місце за активами (213,7 млрд грн) серед 61-го банку, тоді як Sense Bank – дев’яте місце (143,7 млрд грн).

Перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко на початку року повідомила, що Україна готова розглядати продаж державного Сенс Банку і приватизацію частки «Укрнафти».

Попри інтерес низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів на націоналізований Sense Bank поки немає. Навіть Томаш Фіала, який публічно озвучив свою зацікавленість у цьому активі, поки далекий від конкретної пропозиції. Державі, ймовірно, також знадобиться час до моменту, коли вона буде готова продати колишній банк Михайла Фрідмана та Петра Авена. Чому приватизація нового держбанку навряд чи буде швидкою, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.