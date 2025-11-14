Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення міжвідомчої робочої групи (МРГ), яка розглядатиме пропозиції щодо усунення проблем, з якими стикаються підприємці у регіонах. Про це 14 листопада повідомило Мінекономіки.

Деталі

Група має налагодити діалог між бізнесом, місцевою владою та центральними органами виконавчої влади, а також сформувати дієві рішень для усунення регіональних бар’єрів, що стримують розвиток підприємництва, зазначають у відомстві.

«Ця структура дозволяє підприємцям напряму доносити свої проблеми до уряду та отримувати конкретні рішення. Це частина політики створення сприятливого бізнес-середовища, особливо для малого та середнього бізнесу», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Діяльність групи сприятиме зменшенню адміністративного тиску на бізнес, усуненню регіональних бар’єрів для інвестицій, покращенню комунікації між підприємцями та владою та підвищенню економічної активності у регіонах. МРГ звітуватиме перед Кабінетом Міністрів і інформуватиме громадськість про результати роботи.

До складу МРГ увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну, МОН, Міненерго, Міноборони, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, ДРС, Держекоінспекції, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної інспекції архітектури, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань праці, ДПС, Держмитслужби, ДСНС, обласних адміністрацій та бізнес-асоціацій.

Контекст

За перші вісім місяців 2025 року в Україні зафіксовано 8345 переміщень компаній між регіонами, що на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом 7988 бізнесів здійснили релокацію, деякі – неодноразово. Попри війну та обстріли, Харківщина лідирує: у прифронтовий регіон переїхало на 374 компанії більше, ніж виїхало. Схожа тенденція в Запорізькій області +276, йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 17 вересня.

Інтегральний показник бізнес-клімату покращився в усіх чотирьох регіонах України. На заході країни більшість підприємців вважають умови ведення бізнесу задовільними, натомість у інших регіонах настрої менш оптимістичні, свідчить щорічне опитування Європейської Бізнес Асоціації від 7 листопада.