Інтегральний показник бізнес-клімату покращився в усіх чотирьох регіонах України. На заході країни більшість підприємців вважають умови ведення бізнесу задовільними, натомість у інших регіонах настрої менш оптимістичні. Про це свідчить щорічне опитування Європейської Бізнес Асоціації від 7 листопада.