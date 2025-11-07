Інтегральний показник бізнес-клімату покращився в усіх чотирьох регіонах України. На заході країни більшість підприємців вважають умови ведення бізнесу задовільними, натомість у інших регіонах настрої менш оптимістичні. Про це свідчить щорічне опитування Європейської Бізнес Асоціації від 7 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Захід України традиційно зберігає найкращі показники. У Львові 65% підприємців оцінюють умови ведення бізнесу як задовільні, а 74% компаній працюють у повному обсязі. Інтегральна оцінка бізнес-клімату становила 2,64 бала – найвища серед усіх регіонів (торік – 2,62).
- Бізнес відзначає як перевагу відносну безпечність регіону, релокацію підприємств та налагоджений діалог із місцевою владою. Основними викликами залишаються дефіцит кадрів через мобілізацію, труднощі з бронюванням працівників і швидкі зміни законодавства.
- Найскладніша ситуація – у Харкові, де 79% компаній вважають умови ведення бізнесу важкими, а лише 21% працюють без обмежень. Індекс бізнес-клімату зріс із 1,45 до 1,92 бала, однак залишається найнижчим серед усіх регіонів.
- Серед головних проблем місцевий бізнес називає брак кадрів, падіння купівельної спроможності та обмежений доступ до фінансування. Підприємці очікують на відновлення інфраструктури, податкові пільги та страхування воєнних ризиків.
- В Одесі та Дніпрі ситуація дещо краща. Більшість підприємців також вважають умови складними, однак частка компаній, що працюють у повному обсязі, суттєво зросла – у Дніпрі до 56%, в Одесі до 44%. Водночас інтегральна оцінка в Дніпрі піднялась до 2,44 бала (було 2,20), а в Одесі – до 2,39 бала (було 2,15). У південному регіоні підприємці відзначають роботу портів і гнучкість бізнесу, але скаржаться на нестачу кадрів, логістичні труднощі та високий рівень корупції.
- Попри воєнні ризики та кадрову кризу, український бізнес продовжує демонструвати стійкість і готовність до розвитку. У 2026 році більшість компаній планують диджиталізацію процесів, впровадження ШІ-технологій і розширення виробництва.
- Серед спільних потреб усіх регіонів – страхування воєнних ризиків, відновлення інфраструктури, зменшення навантаження на фонд оплати праці та прозора процедура бронювання співробітників.
Контекст
Опитування тривало з 11 вересня до 13 жовтня 2025 року. У ньому взяли участь представники 73 компаній-членів регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації: Західноукраїнського (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська області), Південноукраїнського (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), Дніпровського (Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька області) та Харківського (Харківська, Полтавська області).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.