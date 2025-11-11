Ринок сонячних панелей в Україні у серпні–жовтні 2025 року зріс на 10–15%, що в грошовому вимірі становить приблизно 120–180 млн грн. Про це на запит Forbes Ukraine повідомили в компанії Unisolar, що спеціалізується на встановленні СЕС.

Деталі

За даними Unisolar, обсяг запитів від бізнесу збільшився на 12% – до еквіваленту близько 35–40 млн грн потенційних контрактів. Середній чек на СЕС для бізнесу зараз становить від $25 000 до $150 000 (1–6 млн грн) залежно від потужності. За 7 місяців (січень–липень 2025) по країні встановлено приблизно 250–300 комерційних систем, а середній річний обсяг угод у цьому сегменті перевищує 1,2–1,5 млрд грн.

Понад 70% підприємців хочуть позбутися залежності від центральних мереж, але з 10–15 заявок реалізується лише 1–2 через брак фінансування та обізнаності, говорить засновниця та CEO Unisolar Тетяна Однорог.

«Це передусім питання фінансування – у 80–90% випадків проєкт неможливо реалізувати без доступного кредитування», – пояснює вона. Друга ключова проблема – недостатня обізнаність: багато хто вважає, що достатньо лише сонячних панелей.

«Ера «сонця без акумуляторів» закінчилася. Сьогодні ефективна СЕС обов’язково включає системи накопичення енергії (ESS). Без них станція не балансує виробництво й споживання, не захищає від пікових тарифів і стає просто «красивою, але безсилою конструкцією» під час блекауту», – наголошує Однорог.

За три роки частка бізнесу, що перейшов на відновлювані джерела, зросла втричі – до 5–7% МСБ.

«Найближчими роками тарифи можуть зрости ще в 1,5–2 рази, що прискорює перехід на «сонце»», – прогнозує CEO Unisolar.

У 2026 році попит на СЕС може зрости на 5–7%, а частка енергоавтономних МСБ сягне 10–12%. «Процес переходу на відновлювану енергію незворотний – це частина світової тенденції та інстинкт виживання в умовах війни», – підсумовує Однорог.

Контекст

Unisolar – компанія, що працює у сфері відновлювальної енергетики з 2009 року. Займається проєктуванням, постачанням обладнання, монтажем, фінансуванням, страхуванням та сервісним обслуговуванням сонячних електростанцій. За цей час реалізовано проєкти загальною потужністю понад 300 МВт в Україні, Молдові та Литві.

Основний напрям – великомасштабні EPC-проєкти: будівництво промислових сонячних електростанцій, системи накопичення енергії та сонячні рішення для комерційних об’єктів. Окремий сегмент – контейнерні енергетичні рішення для швидкого розгортання та масштабування об’єктів.

До кінця 2025 року в Україні планують ввести в експлуатацію близько 1000 МВт нових сонячних потужностей. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на заході Forbes Ukraine «Енергія бізнесу».

За його словами, значну частину цього обсягу становлять сонячні електростанції, встановлені домогосподарствами та підприємствами для власного споживання. Надлишок виробленої електроенергії вони віддають у загальну мережу через лічильники.