Олександр Матюшенко залишив посаду гендиректора UPG Group та перейшов на позицію виконавчий директор – представник акціонерів у мережу АЗС Parallel. Про це свідчить статус на його сторінці у Facebook.
- Матюшенко висловив вдячність та повагу команді UPG та засновнику компанії Володимиру Петренку, наголосивши, що залишити компанію для нього було непросте рішення.
- Посада Матюшенко в Parallel – SEO Shareholderʼs Executive Officer (виконавчий директор – представник акціонерів).
Контекст
В UPG Матюшенко працював з липня цього року. Топменеджер має багаторічний досвід у банківській сфері: з 2007 року працював у банку «Південний», а з 2021-го був членом правління, відповідаючи за інвестиційний та корпоративний напрями.
До війни мережа під ТМ Parallel працювали 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення Parallel втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів.
У 2024–2025 роках мережа придбала мережі Motto та Prime, що дозволило розширити присутність на ринку.
Зараз під вивіскою Parallel працює 76 автозаправний комплекс у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.
У 2025 році Parallel інвестувала 40,5 млн грн у розвиток інфраструктури, значну частину яких спрямовано на впровадження СЕС, а також на оновлення інфраструктури та цифрову модернізацію. Parallel за підсумками дев’яти місяців 2025 року спрямувала до бюджетів усіх рівнів 1,1 млрд грн податкових платежів.
