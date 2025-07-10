Компанія «Укрпалетсистем», що керує мережею АЗС UPG, призначила Олександра Матюшенка новим генеральним виконавчим директором (CEO). Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Матюшенко має багаторічний досвід у банківській сфері: з 2007 року працював у банку «Південний», а з 2021-го був членом правління, відповідаючи за інвестиційний та корпоративний напрями.

Призначення CEO пов’язане з реструктуризацією управління компанією, пояснив власник UPG Володимир Петренко, пише enkorr. «Ми стрімко зростаємо, і наша система управління потребує змін, щоб відповідати новим масштабам», – зазначив він.

Петренко охарактеризував Матюшенка як досвідченого фінансиста, який у «Південному» супроводжував проєкти фінансування провідних мереж АЗС і гуртових гравців. «Цей досвід тепер працюватиме на UPG», – додав він. Сам Петренко очолить наглядову раду, яка визначатиме стратегічні рішення.

Контекст

«Укрпалетсистем» займається гуртовими та роздрібними продажами нафтопродуктів через мережу з понад 80 АЗК UPG, а також розвиває непаливний бізнес, зокрема ресторани VIVO café. Виторг UPG за 2023 рік сягнув 31,4 млрд грн, чистий прибуток – 182 млн грн

За перші дев’ять місяців 2024-го компанія задекларувала виторг у розмірі 28 млрд грн, а прибуток скоротився до 12 млн грн. Частка непаливних продажів на АЗК UPG знизилася на 1 відсотковий пункт – до 7% загального виторгу.