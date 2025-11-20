Міністерство розвитку громад та територій України звільнило керівництво Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ). Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку 20 листопада.

Деталі

Звільнення відбулися в рамках планового оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту, повідомили у відомстві.

Вдставку керівника ПрАТ «УДП» вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Для УДП відкрили прозорий конкурс на посаду керівника, щоб залучити професійних менеджерів для «розвитку дунайського логістичного маршруту та посилення економічної безпеки».

В АМПУ формують наглядову раду для «забезпечення прозорості управління та відповідності міжнародним стандартам».

Подібні заходи планують впровадити й у сфері залізничного, авіаційного та транспортного секторів.

Контекст

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» – державна судноплавна компанія, яка здійснює вантажні та пасажирські перевезення річковим і морським транспортом. Підприємство також володіє власним суднобудівно-судноремонтним заводом у місті Кілія.

10 грудня 2024 року достроково звільнили генерального директора УДП Дмитра Москаленка, який керував підприємством майже три роки. У тому ж місяці компанія оголосила про намір продати всі свої шість морських суден. У січні Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора Олега Мудраченка. Нині підприємство очолює Ігор Чертов, а Мудраченко займає посаду т. в. о. заступника гендиректора з технічних питань.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) – держпідприємство, що було створено у 2013 році в межах реформи морської галузі для ефективного управління державним майном у портах. Структура підприємства включає центральний апарат в Одесі, філію «Дельта-Лоцман» та 13 портових філій. З січня 2025 року АМПУ очолює Олександр Семирга.