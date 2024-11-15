Обсяги вантажних перевезень Дунаєм обвалилися до довоєнного рівня – УДП

У 2022-2023 роках дунайські порти змогли уникнути морської блокади РФ. Перевалка цим маршрутом зросла до рекордних показників.

Обсяги перевезень Дунаєм до румунського порту Констанца обвалилися після відкриття Українського морського коридору. Про це розповів виконувач обов’язків гендиректора ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) Дмитро Москаленко розповів в інтерв’ю LIGA.net .

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Після відкриття Українського морського коридору через порти Одеси, відбувся обвал ринку перевезень з України Дунаєм на Констанцу, зазначив Москаленко. За його словами, фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану.

Серед інших факторів скорочення перевезень вантажів Дунаєм керівник УДП назвав зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи. А також – високу конкуренцію з боку європейських перевізників.

Контекст

У 2022-2023 роках водні підприємства Придунав’я на тлі блокади українських морських портів переробляли рекордні обсяги вантажів – флот УДП перевіз по 1,8 млн т в порівнянні з 1,4 млн т у 2021-му.

У серпні минулого року, після виходу РФ із «зернової» угоди, Україна запропонувала судновласникам новий морський маршрут уздовж східного берега Чорного моря. Тоді з українських портів успішно рушило п’ять суден, заблоковані в Україні від початку російського вторгнення.

Віра судновласників у новий маршрут зростала пропорційно ударам України по флоту та морських базах РФ. Спершу власники суден остерігалися використовувати альтернативний маршрут – Росія обіцяла розглядати цивільні кораблі як військові та бити по них.

Рік тому Україна разом із британським урядом та пулом страхових компаній, серед яких провідні Marsh McLennan та Lloyd’s of London, створила спеціальний фонд страхування суден на $50 млн.

Українським морським коридором більш як за рік скористалися понад 2500 суден і було транспортовано 70 млн т вантажів, повідомив 18 вересня президент Володимир Зеленський.

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. За минулий місяць Україна експортувала товарів на понад $3,8 млрд – на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року. Загалом з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд, за даними Мінекономіки.