Кабмін призначив т.в.о. гендиректора Українського Дунайського пароплавства

Кабінет Міністрів затвердив призначення Олега Мудраченка тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора Українського Дунайського пароплавства (УДП). Про це йдеться в розпорядженні №24-р від 10 січня 2025 року, оприлюдненому на сайті Кабміну.

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Кабмін погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про тимчасове покладення виконання обовʼязків на Олега Мудраченка, який до цього працював начальником відділу технічного обслуговування технічного департаменту підприємства.

Кабінет Міністрів затвердив призначення Олега Мудраченка тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора Українського Дунайського пароплавства (УДП). Фото bessarabia.ua

Контекст

10 січня Дмитра Москаленка було звільнено з посади генерального директора Українського Дунайського пароплавства після трьох років роботи, повідомив він у соцмережах.

«За цей час ми відремонтували флот, повернули активи, розрахувалися з боргами, захистили нерухомість за кордоном, провели деофшоризацію та очистили підприємство від корупційних схем. Також розпочали співпрацю з групою Світового банку та запустили програму модернізації флоту. На жаль, не всі інвестиційні проєкти вдалося реалізувати через кризу та інші фактори», – зазначив Москаленко.

Він додав, що команда передає УДП у стабільному фінансовому стані, з робочим флотом, великими контрактами на перевезення та програмою модернізації.