За результатами проведення аудиту державних компаній, який анонсували на після розслідування НАБУ, буде ухвалено кадрові рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко 14 листопада.

Деталі

«Премʼєр-міністерка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати – спрямовані до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування», – зазначив президент.

Він зазначив, що результатами аудиту Україна ділитиметься із ключовими партнерами за кордоном.

«Говорили й про кадрові зміни в уряді – премʼєр-міністерка України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції», – додав Зеленський.

Контекст

13 листопада Свириденко заявила про проведення аудиту всіх державних компаній України, зокрема енергетичного сектора. Того ж дня вона внесла до Верховної Ради подання на звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.

Тимофій Милованов, ексрадник керівника ОП Андрія Єрмака (листопад 2020-го – вересень 2021-го), колишній член наглядових рад «Енергоатома» та «Укроборонпрому», а також президент KSE, залишає посаду в НР «Укроборонпрому», раніше він уже пішов із НР «Енергоатома».

Зупинено конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС України», повідомила Свириденко. Рішення ухвалено після оприлюднення НАБУ матеріалів щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де згадується одна з фіналісток конкурсу. За словами прем’єрки, в таких умовах продовження відбору суперечить принципам прозорості, доброчесності та довіри до процедури.

Процес відновлять після додаткової перевірки доброчесності всіх учасників, наголосила вона.