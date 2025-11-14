За результатами проведення аудиту державних компаній, який анонсували на після розслідування НАБУ, буде ухвалено кадрові рішення. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко 14 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Премʼєр-міністерка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати – спрямовані до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування», – зазначив президент.
- Він зазначив, що результатами аудиту Україна ділитиметься із ключовими партнерами за кордоном.
- «Говорили й про кадрові зміни в уряді – премʼєр-міністерка України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції», – додав Зеленський.
Контекст
13 листопада Свириденко заявила про проведення аудиту всіх державних компаній України, зокрема енергетичного сектора. Того ж дня вона внесла до Верховної Ради подання на звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.
Тимофій Милованов, ексрадник керівника ОП Андрія Єрмака (листопад 2020-го – вересень 2021-го), колишній член наглядових рад «Енергоатома» та «Укроборонпрому», а також президент KSE, залишає посаду в НР «Укроборонпрому», раніше він уже пішов із НР «Енергоатома».
Зупинено конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС України», повідомила Свириденко. Рішення ухвалено після оприлюднення НАБУ матеріалів щодо можливих зловживань у НАЕК «Енергоатом», де згадується одна з фіналісток конкурсу. За словами прем’єрки, в таких умовах продовження відбору суперечить принципам прозорості, доброчесності та довіри до процедури.
Процес відновлять після додаткової перевірки доброчесності всіх учасників, наголосила вона.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.