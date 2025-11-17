Серед лідерів за відкриттям нових компаній у третьому кварталі зросла харчова промисловість (843 нові компанії), яка вперше увійшла до топ–10 і витіснила з нього громадські організації та медичні заклади. Водночас серед закриття бізнесів найактивніше закривалися компанії у секторі телекомунікацій – 73 компанії припинили діяльність, що є одним з найвищих показників у списку закриттів. Про це йдеться у свіжому дослідженні YouControl.Market від 17 листопада.
Деталі
- Традиційно найактивніше український бізнес реєстрували у сфері оптової торгівлі – 2971 нова компанія. Цей сектор утримує лідерство завдяки широкій представленості в економіці. На другому місці – інформаційні технології (2586 нових компаній), що підтверджує продовження ІТ-експансії навіть в умовах війни. Третю позицію посіли операції з нерухомістю – 2214 реєстрацій.
- До топ-5 також увійшли транспорт і логістика (1943 компанії) та будівництво (1885). Далі йдуть сільське господарство (1565), інші послуги (1131), роздрібна торгівля (1089), харчова промисловість (843) і машинобудування (725).
- Найбільше закриттів, як і реєстрацій, зафіксовано в оптовій торгівлі – 388 компаній. Висока ротація характерна для цього сегменту. Далі йдуть операції з нерухомістю (195) та сільське господарство (191). У п’ятірці закриттів також забудовники (144) та інші послуги (132). Серед інших помітних скорочень – роздрібна торгівля (116), транспорт і логістика (103), медичні заклади (99), харчова промисловість (95) та телекомунікації (73).
- Структура найпопулярніших секторів у ІІІ кварталі майже повністю повторює тенденції першого півріччя: 8 з 10 лідерів зберегли позиції. Оптова торгівля залишається беззаперечним лідером. ІТ піднялися з третього на друге місце, а нерухомість опустилася з другого на третє. Будівництво, транспорт, агро, послуги та роздрібна торгівля стабільно тримаються у десятці.
- Натомість громадські організації та медичні заклади випали з топ–10, поступившись місцем харчовій промисловості та машинобудуванню.
- За регіонами лідером традиційно залишається Київ – 2805 нових компаній. Високу активність показала Львівська область (660), за нею Дніпропетровська (563), Київська область (504) та Одеська (452). Найменше реєстрацій – у прифронтових і прикордонних регіонах: Донецька (14), Херсонська (15), Чернігівська (70), Чернівецька (88) та Сумська (92) області.
- Щодо гендерного аспекту: жінки стали засновницями 2395 нових компаній (31,5%), чоловіки – 5189 (68,5%). Частка жінок-підприємниць продовжує поступово зростати. Серед закритих бізнесів розподіл майже пропорційний: 29,9% компаній, заснованих жінками, та 70,1% – чоловіками.
Контекст
За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстрували 18 277 нових компаній – це практично стільки ж, скільки за аналогічний період 2024 року, повідомляють в «Опендатабот». Натомість кількість закритих бізнесів зросла на 19 % і сягнула 6 653 компаній.
У підсумку чистий приріст склав лише 11 624 компаній – це найнижчий показник за останні п’ять років. Порівняно з першим півріччям 2021 року (до повномасштабного вторгнення) кількість нових юридичних осіб скоротилася в 1,6 раза. 97 компаній, створених у 2025-му, припинили роботу менш ніж за півроку. Це трохи більше, ніж торік (92), але суттєво менше, ніж у 2021-му (264).
