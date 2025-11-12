В Україні з початку року відкрилося 13 373 нових ФОПів у сфері громадського харчування, водночас 10 645 припинили діяльність. Чистий приріст склав +2728 закладів – це більш ніж удвічі менше, ніж торік (+6004). Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот» від 12 листопада.
Деталі
- Відкриття нових закладів скоротилося на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найактивнішим був вересень – 1699 нових ФОПів.
- Найбільше нових закладів з’явилося в Києві (1693), Дніпропетровській (1323), Львівській (1136), Одеській (1113) та Київській (1054) областях.
- Ресторанний бізнес залишається переважно жіночим: 66% нових ФОПів зареєстрували жінки. У Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях цей показник перевищує 70%. Чоловіки ніде не переважають.
- Половина закладів, що закрилися цьогоріч, пропрацювала менше 1,5 року. Чверть – менше пів року. Медіана «життя» ФОПів у HoReCa – 17 місяців. Найстаріший закритий заклад працював з 1992 року.
- За даними сервісу Poster, виторг закладів зріс на 6%, але відвідуваність впала на 9%. Середній чек збільшився на 11% через подорожчання продуктів, оренди та зарплат.
- «Зростання виторгу на 6% – це не реальний заробіток, а наздоганяння інфляції. Проблеми посилює відтік працівників через зміни в законодавстві щодо віку 18–22 років і падіння купівельної спроможності», – коментує Родіон Єрошек, CEO Poster.
- Відвідуваність просіла по всій країні, найбільше в Києві (-13%), Дніпрі (-11%), Львові (-8%), Харкові (-7%) та Одесі (-6%).
- Попри виклики, масового закриття не спостерігається – кількість діючих закладів та тих, що готуються до відкриття, залишається на середньому рівні, говорять аналітики. Зимові місяці традиційно стануть стрес-тестом для галузі.
Контекст
В Україні за січень–червень 2025 року виторг закладів громадського харчування зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. Найкращий результат показала Львівщина – тут зростання склало 7%, свідчать дані сервісу автоматизації Poster.
Попри збільшення виторгу, відвідуваність ресторанів і кафе впала на 9%. Єдиним сегментом, який зберіг трафік на рівні минулого року, стали суші-заклади. В інших категоріях спад коливається від 7% до 16%.
Середній чек за перше півріччя зріс на 17% і становить 171 грн. Найбільше ціни піднялися в барах – на 19%, до 476 грн, та в кав’ярнях – на 18%, до 108 грн.
У кафе середній чек сягнув 307 грн (+17%), у ресторанах – 675 грн (+17%), у піцеріях – 324 грн (+16%), у пекарнях – 82 грн (+14%). Найменше зростання цін зафіксовано в суші-закладах – на 12%, до 670 грн.
