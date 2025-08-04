За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 18 277 нових компаній, що майже відповідає показнику за аналогічний період минулого року. Водночас кількість закриттів бізнесів зросла на 19%, досягнувши 6 653 компаній. Чистий приріст компаній становить 11 624, що є найнижчим показником за останні п’ять років. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 4 серпня.