За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 18 277 нових компаній, що майже відповідає показнику за аналогічний період минулого року. Водночас кількість закриттів бізнесів зросла на 19%, досягнувши 6 653 компаній. Чистий приріст компаній становить 11 624, що є найнижчим показником за останні п’ять років. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 4 серпня.
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Деталі
- Порівняно з 2021 роком, до початку повномасштабного вторгнення, кількість нових юросіб зменшилася в 1,6 раза. Зокрема, 97 новостворених компаній припинили діяльність менш ніж за пів року, що трохи більше, ніж торік (92), але значно менше, ніж у 2021 році (264).
- Лідером за кількістю нових бізнесів є Київ – 5 830 компаній, або майже третина від загальної кількості. На другому та третьому місцях – Львівщина (1 547 компаній) та Дніпропетровщина (1 531 компанія). Найбільше закриттів також зафіксовано в цих регіонах: Київ – 717, Львівщина – 470, Дніпропетровщина – 464.
- Рекорд за розміром статутного капіталу встановила «Українсько-Італійська Партнерська Компанія ВелАльянс» із капіталом 14,4 млрд грн, що планує працювати у сфері будівництва.
- Найактивнішим засновником став Ільницький Віталій Павлович, який зареєстрував 886 нових компаній із капіталом від 1 до 9,8 млрд грн. Загалом йому належить понад 3000 компаній. Водночас статутний капітал може включати не лише кошти, а й активи, як-от інтелектуальна власність чи обладнання, що ускладнює перевірку їхньої реальної вартості, говорять дослідники.
- Найпопулярніша сфера для нових бізнесів – оптова торгівля (15% реєстрацій). Далі йдуть громадські організації, нерухомість, ІТ та агросектор. ІТ-сфера демонструє найшвидше зростання – +48% нових реєстрацій за рік. Натомість громадські організації найчастіше закривалися – 11% від загальної кількості закриттів.
Контекст
У 2024 році в Україні відкрили понад 26 000 нових компаній, що на 2,7% менше, ніж у 2023 році, коли було зареєстровано 26 700 компаній, повідомляється в дослідженні YouControl.Market. Найшвидше зростав сектор машинобудування, а Київська область стала лідером за часткою новостворених компаній.
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