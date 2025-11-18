Аналітична платформа Nexinsight разом із «Київстар» запустила інструмент, що дає змогу вимірювати реакцію користувачів на рекламу без кліків на банери. Про це компанія повідомила Forbes.

Деталі

Система аналізує поведінку користувачів протягом двох тижнів після перегляду реклами. Якщо людина бачила банер чи відео, але не натиснула на нього, інструмент визначає, чи повернулася вона на сайт або в застосунок самостійно.

Бізнес може бачити різні групи своєї аудиторії та їхню реакцію. Після кампанії клієнт отримує звіт із детальною аналітикою: сегментацією аудиторії, відкладеним попитом, кросплатформною взаємодією та офлайн-результатами.

Інструмент допомагає маркетологам побачити повну картину ефективності реклами – від реального охоплення та поведінки аудиторії до відкладеного попиту й повернень на сайт. Він показує, які канали, креативи й меседжі працюють найкраще, допомагає зрозуміти конкурентну аудиторію та точно порахувати реальний ROI.

«Ідея виникла з простої гіпотези: користувач не завжди клікає на рекламу, але побачене впливає на його подальшу поведінку. Ми навчилися вимірювати цей ефект у цифрах», – каже CEO Nexinsight Світлана Могилевська.

Технологія працює на основі Big Data: трекери Nexinsight фіксують користувачів, які точно бачили рекламу, а Big Data «Київстар» за допомогою математичних моделей аналізує їхню поведінку та поділяє на сегменти.

Система працює з усіма джерелами трафіку – локальними та міжнародними DSP, сейлз-хаусами, паблішерами, кажуть в компанії. Виняток – платформи Meta.

Контекст

Nexinsight – українська аналітична платформа, що вимірює ефективність рекламних кампаній, аудиторії сайтів і трафік.

«Київстар» – оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговує понад 22,5 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,2 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія впроваджує в Україні нові телекомунікаційні технології й спільно з VEON планує інвестувати в цей напрям $1 млрд у 2023-2027 роках.