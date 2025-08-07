Ілон Маск анонсував запуск реклами в чатботі Grok – штучному інтелекті платформи X. Таким чином він планує дати друге життя рекламному бізнесу соцмережі після відходу CEO Лінди Яккаріно. Grok зможе показувати рекламу, а xAI допоможе брендам з автоматизацією та таргетингом оголошень, пише FT .

Деталі

Під час трансляції для рекламодавців Маск заявив, що компанія дозволить брендам платити за появу у відповідях Grok. «Ми зосереджувались на тому, щоб Grok став найрозумнішим і найточнішим ШІ у світі, і, думаю, ми це зробили. Тепер час подумати, як платити за дорогі GPU (графічні процесори)», – сказав Маск.

Він повідомив, що X впровадить автоматизоване розміщення реклами та нові алгоритми таргетингу на базі xAI. Команда X раніше мала проблеми з релевантністю реклами, визнають інсайдери, і Маск сподівається змінити це за допомогою ШІ.

Вихід на зв’язок із рекламодавцями відбувся через місяць після звільнення CEO Лінди Яккаріно, яка була зв’язковою між бізнесом і Маском. Раніше Маск неодноразово різко критикував рекламодавців, які припиняли співпрацю з X.

Цього разу Маск був більш стриманим, проте не всі рекламні агентства долучилися до дзвінка – частина брендів досі уникає X через проблеми з модерацією.

У листі до рекламодавців X повідомив про «повну трансформацію» за останні два роки. Компанія покращила аукціони, що зменшило вартість реклами, та оновила моделі, які відслідковують конверсії. За даними X, кількість конверсій у веб-рекламі зросла на 40% з червня, а середня вартість реклами знизилася на 7% квартал до кварталу.

Контекст

Попри побоювання, що реклама в ШІ може викликати негативну реакцію користувачів, рекламодавці давно хочуть купувати слоти в чатботах. OpenAI офіційно заявила, що не планує додавати рекламу в ChatGPT, однак бренди вже експериментують з тим, як потрапити в результати відповіді ботів органічно.

X наразі активно просуває Grok серед платних користувачів, а також збирає інвестиції, щоб наздогнати конкурентів у гонці ШІ – Meta, OpenAI та Google.

За даними WSJ, інша компанія Маска – SpaceX – погодилася інвестувати $2 млрд у xAI. Очікується, що ця Інвестиція стане частиною більшого фінансування на суму $10 млрд, яке координує Morgan Stanley.

Водночас xAI активно нарощує інфраструктуру та розробляє Grok 4 – останню версію чат-бота, яку в компанії називають «найрозумнішою ШІ-моделлю у світі».