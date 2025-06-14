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Реклама в TikTok /Freepik
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Ціна залучення клієнтів – вдвічі-тричі менша». TikTok знову дозволив українським бізнесамам рекламуватися в соцмережі. Що це дало підприємцям?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

4 хв читання

У квітні 2025–го реклама в TikTok – знову доступна для України. Які результати у підприємців? Фото Freepik

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У березні 2022 року TikTok виключив Україну зі списку доступних геолокацій для таргету. Через три роки, у квітні 2025–го, реклама в TikTok знову стала доступною для нашої країни. Які результати у підприємців через понад два місяці роботи сервісу?

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Запустили першу рекламну кампанію в TikTok 25 квітня, говорить Вʼячеслав Пронін, співзасновник бренду корисних солодощів Verde. «Отримуємо звідти 5-7% від усіх онлайн-клієнтів, ціна залучення однакова в TikTok, Instagram і Google», – говорить він. У 5-8% оцінює кількість клієнтів з TikTok співзасновниця бренду одягу MustHave Анна Бец. «Частку платної реклами оцінити складно, втім ціна залучення – на 30–40% менша порівняно з Meta і Google», – додає вона. MustHave активно використовує рекламу з травня 2025–го. 

Які результати у бізнесів–першопрохідців TikTok Ads, скільки вони інвестують у рекламу та чи планують продовжувати? 

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