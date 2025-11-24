«Київстар» запускає відкрите тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для всіх своїх абонентів в Україні. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 24 листопада.

Деталі

Технологія дозволяє залишатися на зв’язку навіть у місцях, де повністю відсутнє наземне покриття мобільної мережі.

«Київстар» став першим оператором електронних комунікацій у Європі, який відкрив загальний доступ до тестування супутникового зв’язку SpaceX, що наразі дає змогу надсилати та отримувати SMS-повідомлення.

Через обмежену пропускну здатність супутникових каналів поки що доступний лише обмін SMS. Надалі планується додати голосові дзвінки та мобільний інтернет.

Наразі технологія працює лише на смартфонах з підтримкою 4G (LTE) та операційною системою Android, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Для користувачів iPhone підтримка з’явиться на моделях iPhone 13 та новіших з найближчим оновленням iOS.

Щоб підключитися до мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба в зоні без звичайного мобільного сигналу. Послуга надається всім абонентам «Київстар» безкоштовно в межах їхнього поточного тарифного плану.

Супутникове покриття поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, прикордонних зон та районів, де ведуться активні бойові дії.

Контекст

У серпні «Київстар» спільно зі Starlink успішно провів тестування технології супутникового зв’язку Direct-to-Cell в Україні. Наразі цю технологію тестують лише шість країн світу: Україна, США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія.

Супутники Starlink із функцією Direct-to-Cell оснащені спеціальним модемом eNodeB, який по суті є космічною базовою станцією. Він повністю інтегрується в мережу мобільного оператора так само, як звичайний роумінг-партнер.

Технологія забезпечує стільниковий зв’язок навіть у найвіддаленіших районах, де немає наземних вишок. Для роботи достатньо звичайного смартфона з підтримкою LTE і видимості неба. Жодних змін у апаратному забезпеченні, спеціальної прошивки чи додаткових додатків не потрібно – користувач отримує безшовний доступ до SMS, голосу та мобільного інтернету.