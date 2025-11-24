«Київстар» запускає відкрите тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для всіх своїх абонентів в Україні. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 24 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Технологія дозволяє залишатися на зв’язку навіть у місцях, де повністю відсутнє наземне покриття мобільної мережі.
- «Київстар» став першим оператором електронних комунікацій у Європі, який відкрив загальний доступ до тестування супутникового зв’язку SpaceX, що наразі дає змогу надсилати та отримувати SMS-повідомлення.
- Через обмежену пропускну здатність супутникових каналів поки що доступний лише обмін SMS. Надалі планується додати голосові дзвінки та мобільний інтернет.
- Наразі технологія працює лише на смартфонах з підтримкою 4G (LTE) та операційною системою Android, зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Для користувачів iPhone підтримка з’явиться на моделях iPhone 13 та новіших з найближчим оновленням iOS.
- Щоб підключитися до мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба в зоні без звичайного мобільного сигналу. Послуга надається всім абонентам «Київстар» безкоштовно в межах їхнього поточного тарифного плану.
- Супутникове покриття поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, прикордонних зон та районів, де ведуться активні бойові дії.
Контекст
У серпні «Київстар» спільно зі Starlink успішно провів тестування технології супутникового зв’язку Direct-to-Cell в Україні. Наразі цю технологію тестують лише шість країн світу: Україна, США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія.
Супутники Starlink із функцією Direct-to-Cell оснащені спеціальним модемом eNodeB, який по суті є космічною базовою станцією. Він повністю інтегрується в мережу мобільного оператора так само, як звичайний роумінг-партнер.
Технологія забезпечує стільниковий зв’язок навіть у найвіддаленіших районах, де немає наземних вишок. Для роботи достатньо звичайного смартфона з підтримкою LTE і видимості неба. Жодних змін у апаратному забезпеченні, спеціальної прошивки чи додаткових додатків не потрібно – користувач отримує безшовний доступ до SMS, голосу та мобільного інтернету.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.