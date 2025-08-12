Найбільший телекомоператор України «Київстар» спільно зі Starlink успішно протестував технологію Direct to Cell, що дозволяє надсилати SMS і здійснювати відеодзвінки без мобільного покриття, використовуючи звичайний 4G-смартфон. Запуск сервісу для клієнтів у мережі «Київстар» заплановано на осінь 2025 року, повідомили пресслужби Мінцифри і мобільного оператора.

Деталі

Випробування відбулися в Житомирській області за участю першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та CEO «Київстару» Олександра Комарова. Під час тесту вони обмінялися повідомленнями та провели коротку відеорозмову, підключившись напряму до супутника Starlink.

Першим етапом впровадження стане можливість надсилання SMS у мережі «Київстар» через Direct to Cell, що планують запустити восени. На тестовому етапі сервіс буде безкоштовним. Технологія дозволить залишатися на зв’язку навіть у місцях без мобільного покриття – у горах, під час негоди, знеструмлень чи надзвичайних ситуацій.

Для використання Starlink Direct to Cell не потрібне додаткове обладнання – лише 4G-смартфон із SIM-карткою «Київстар». Надалі інженери протестують роботу послуги по всій Україні, щоб перевірити швидкість передавання даних і сумісність із різними моделями смартфонів.

Україна стала першою країною в Європі, де впроваджують Direct to Cell.

Прямий супутниковий зв’язок має стати доступним для всіх абонентів «Київстару», які користуються 4G-смартфонами та SIM-картами оператора, йдеться у пресрелізі компанії.

«Київстар» веде переговори з провідними виробниками смартфонів, щоб оновити програмне забезпечення та надати цю технологію для якомога ширшого кола користувачів різних телефонів.

Компанія пояснила, що у майбутньому це дозволить стабільно передавати дані та розширити можливості, зокрема запустити обмін повідомленнями через популярні месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Контекст

Технологію Starlink Direct to Cell наразі тестують шість країн світу: Україна, США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія.

Супутники Starlink із функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера.

Direct to Сell забезпечує звʼязок у віддалених регіонах. Сервіс працює з телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.