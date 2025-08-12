Найбільший телекомоператор України «Київстар» спільно зі Starlink успішно протестував технологію Direct to Cell, що дозволяє надсилати SMS і здійснювати відеодзвінки без мобільного покриття, використовуючи звичайний 4G-смартфон. Запуск сервісу для клієнтів у мережі «Київстар» заплановано на осінь 2025 року, повідомили пресслужби Мінцифри і мобільного оператора.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Випробування відбулися в Житомирській області за участю першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та CEO «Київстару» Олександра Комарова. Під час тесту вони обмінялися повідомленнями та провели коротку відеорозмову, підключившись напряму до супутника Starlink.
- Першим етапом впровадження стане можливість надсилання SMS у мережі «Київстар» через Direct to Cell, що планують запустити восени. На тестовому етапі сервіс буде безкоштовним. Технологія дозволить залишатися на зв’язку навіть у місцях без мобільного покриття – у горах, під час негоди, знеструмлень чи надзвичайних ситуацій.
- Для використання Starlink Direct to Cell не потрібне додаткове обладнання – лише 4G-смартфон із SIM-карткою «Київстар». Надалі інженери протестують роботу послуги по всій Україні, щоб перевірити швидкість передавання даних і сумісність із різними моделями смартфонів.
- Україна стала першою країною в Європі, де впроваджують Direct to Cell.
- Прямий супутниковий зв’язок має стати доступним для всіх абонентів «Київстару», які користуються 4G-смартфонами та SIM-картами оператора, йдеться у пресрелізі компанії.
- «Київстар» веде переговори з провідними виробниками смартфонів, щоб оновити програмне забезпечення та надати цю технологію для якомога ширшого кола користувачів різних телефонів.
- Компанія пояснила, що у майбутньому це дозволить стабільно передавати дані та розширити можливості, зокрема запустити обмін повідомленнями через популярні месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram тощо.
Контекст
Технологію Starlink Direct to Cell наразі тестують шість країн світу: Україна, США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія.
Супутники Starlink із функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера.
Direct to Сell забезпечує звʼязок у віддалених регіонах. Сервіс працює з телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.