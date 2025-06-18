Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) надала дозвіл «Київстару» на проведення тестових випробувань супутникової технології Direct to Cell (D2C), повідомила пресслужба оператора 18 червня. Перші бета-тестування почнуться влітку в окремих регіонах України, а ширший доступ у тестовому режимі для абонентів очікується в четвертому кварталі.

Ключові факти

«Київстар» заявляє, що є першим оператором у Європі та одним із перших у світі – поряд із США, Австралією, Японією та Новою Зеландією, хто розпочинає впровадження нового формату прямого супутникового зв’язку зі смартфоном.

Під час тестування будуть проведені перші дослідження роботи технології SpaceX Direct to Cell, зокрема можливість отримання текстових повідомлень на 4G-смартфони в Україні.

Завдяки Direct to Cell «Київстар» планує забезпечити зв’язок у так званих «білих плямах», тобто регіонах без традиційного наземного мобільного покриття, зокрема у важкодоступних гірських та сільських районах.

На початковому етапі впровадження технології дозволить абонентам надсилати текстові повідомлення. 4G/LTE телефон користувачів буде напряму зʼєднуватися із супутником на орбіті без потреби у додатковому обладнанні або програмному забезпеченні. Технологія працюватиме на відкритій місцевості – з прямою видимістю неба.

За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, компанія тестує альтернативну технологію як додатковий інструмент зв’язку, здатний підстрахувати у різних ситуаціях.

Контекст

Наприкінці 2024 року «Київстар» підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. «Київстар» став першим в Європі, що уклав таку угоду зі Starlink, щоб запустити прямий супутниковий звʼязок зі смартфоном без додаткових пристроїв.

Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера. Direct to cell забезпечує звʼязок у віддалених регіонах. Сервіс працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.

Kyivstar Group обслуговує 23 млн мобільних абонентів та 1,1 млн користувачів домашнього інтернету станом на 31 грудня 2024 року, працюючи у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, 4G, хмарних сервісів, цифрового ТБ та кібербезпеки. VEON та Kyivstar планують інвестувати $1 млрд в Україну у 2023-2027 роках.

У першому кварталі 2025-го операційний дохід компанії склав $255 млн (10,6 млрд грн), чистий прибуток «Київстар» досяг $44 млн (1,8 млрд грн).