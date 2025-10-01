ЄС розглядає можливість прийняття рішень про вступ нових членів кваліфікованою більшістю, щоб пришвидшити процес приєднання України та Молдови. Проте Франція, Нідерланди, Греція та, ймовірно, Данія виступають проти, оскільки побоюються втрати права вето щодо кандидатур, які вважають проблемними. Про це пише Politico 1 жовтня.

Деталі

Цей план наштовхується на значний опір. Зазначені країни вважають, що зміна правил послабить їхню здатність блокувати заявки, які викликають застереження.

Для них право вето є важливим елементом національного суверенітету: Греція прагне контролювати вступ Туреччини, Болгарія – Північної Македонії, а Хорватія – Сербії.

«Зміна правил під час процесу може призвести до політизації вступу. Ми не впевнені в доцільності такого кроку», – заявив високопосадовий дипломат ЄС.

Натомість окремі лідери, зокрема президент Фінляндії Олександр Стубб, підтримують ідею запровадження гнучкіших механізмів прийняття рішень, особливо для підтримки України.

Контекст

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував ухвалювати рішення, зокрема щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, шляхом кваліфікованої більшості, а не одностайної згоди.

Ця ініціатива Кошти спрямована на полегшення процесу вступу для України та Молдови, чиї заявки вже кілька місяців блокуються через вето Угорщини. Пропозиція дозволила б рухатися вперед, навіть якщо окремі країни виступають проти, зберігаючи остаточне рішення за одностайним схваленням.

Цю ідею, разом із пропозицією про використання заморожених російських активів для підтримки України, обговорять у Копенгагені в середу, 1 жовтня.