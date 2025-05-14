Китай побачив загрозу від торговельної угоди між Великою Британією та США

Китай розкритикував нову торговельну угоду між Великою Британією та США, назвавши її загрозою для власних економічних інтересів. Пекін вважає, що документ може стати інструментом для витіснення китайських товарів із британських ланцюгів постачання, пише 14 травня FT.

Деталі

Минулого тижня США та Велика Британія підписали угоду, яка передбачає зниження окремих мит на британські автомобілі та сталь. Натомість Лондон погодився посилити контроль над безпекою ланцюгів постачання та власністю виробничих потужностей.

За словами британських чиновників, ці умови були чітко спрямовані проти Китаю – цього вимагала адміністрація Дональда Трампа.

МЗС Китаю заявило, що міжнародні угоди не мають шкодити інтересам третіх країн. Представники Пекіна попередили, що такий крок може ускладнити відносини між Китаєм і Великою Британією.

Один із китайських радників, коментуючи угоду, зазначив, що Лондон поспішив із підписанням і Пекін мусить дати відповідь.

Подібні умови – гірші за тарифи, бо створюють постійну загрозу, каже старший науковий співробітник Китайської академії макроекономічних досліджень Чжан Яньшен. На його думку, Пекін має підняти це питання у перемовинах з Лондоном, але поки що утриматись від жорстких кроків у відповідь.

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Контекст

Угода між США і Великою Британією, яка була підписана 8 травня, стала першою для адміністрації Трампа після введення нових ʼдзеркальнихʼ мит минулого місяця. Вона частково знижує американські збори на британські товари, однак не скасовує базове мито у 10%.

У британському уряді пояснюють підписання угоди прагненням зберегти робочі місця, підтримати бізнес і закласти основу для майбутньої співпраці з США. Водночас офіційний Лондон заявив, що торгівля з Китаєм залишається важливою складовою економічної політики країни.

Паралельно США та Китай оголосили про 90-денне перемир’я в торговій війні. Вашингтон знизив мита на китайські товари до 40% і погодився на подальше зниження, якщо буде досягнута угода щодо обмеження постачання прекурсорів фентанілу з Китаю. У відповідь Пекін зменшив мита на американські енергоносії та агропродукцію – з 125% до 10%.