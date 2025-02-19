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Тарифи Трампа 2.0. Як США змінюють правила світової торгівлі. Великий розбір від Forbes Ukraine

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

8 хв читання

США мита Трамп /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

«Мито – найкрасивіше слово у словнику», – сказав Трамп під час виборчої кампанії у жовтні минулого року Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Через вісім днів після запровадження додаткових мит для країн – найбільших імпортерів у США (Мексики, Китаю та Канади) у понеділок 10 лютого президент США Дональд Трамп підписав укази про підвищення мит на алюміній з 10% до 25% та скасування винятків і квот, що діяли для 10 країн, серед яких і Україна. Як це вплине на світовий ринок і українську економіку?

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«Мито – найкрасивіше слово у словнику», – сказав Трамп під час виборчої кампанії у жовтні минулого року. Підвищення мит було одним із ключових пунктів програми нинішнього президента США. Не дивно, що всього через два тижні після інавгурації Трамп запровадив 25-відсоткові мита на всі товари з Мексики та Канади (окрім енергоносіїв, для яких мито встановлено на рівні 10%), а також 10-відсоткові мита на товари з Китаю.

Митні новації Трампа не оминули й Україну.

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