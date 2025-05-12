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США та Китай взяли 90-денну паузу в торговій війні: взаємні мита суттєво знизять

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

США та Китай на 90 днів знизять взаємні мита на товари, йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 12 травня у Женеві. Мета кроку – зменшити торговельну напругу і дати сторонам ще три місяці для врегулювання суперечностей, пише Bloomberg.

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Деталі

  • Сукупні американські мита на більшість китайських товарів зменшать зі 145% до 30% (включно з митами, повʼязаними з фентанілом) з 14 травня. У відповідь Китай знизить свої мита на американські товари зі 125% до 10%.
  • «Ми мали ґрунтовну та продуктивну дискусію щодо фентанілу, – сказав міністр фінансів США Скотт Бессент. – Ми згодні, що жодна зі сторін не хоче розривати економічні зв’язки».
  • У спільній заяві сказано, що сторони створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних питань.

Контекст

Це оголошення стало кроком до деескалації торговельної війни, яка спричинила різке падіння обсягів торгівлі між країнами. Раніше сторони повідомляли про «суттєвий прогрес» на переговорах – це підтримало ринки та допомогло китайським акціям відіграти втрати після заяви президента Дональда Трампа 2 квітня про введення нових мит.

Торговельний представник США Джеймісон Грір заявив, що США прагнуть до більш збалансованої торгівлі з Китаєм.

Білий дім у першій заяві в неділю назвав домовленість «торговельною угодою», однак наразі незрозуміло, якої цілі прагнуть обидві сторони і скільки часу займе її досягнення. Китай раніше вимагав повного скасування цьогорічних мит, що суперечить меті США – зменшити або ліквідувати торговельний дефіцит.

Попри позитивну реакцію ринків на повідомлення про прогрес, досвід показує: досягнення повноцінної угоди може зайняти багато часу, якщо це взагалі можливо, зазначив Bloomberg. 

У 2018 році сторони вже оголошували про «паузу» в конфлікті після раунду переговорів, але США швидко відкликали свою згоду. У підсумку понад 18 місяців тривали нові мита і переговори, перш ніж у січні 2020 року було підписано угоду «Фаза перша».

Зрештою Китай не виконав свої зобов’язання за цією угодою, а торговельний дефіцит США з Китаєм зріс під час пандемії, що й призвело до нинішнього загострення.

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