Китай оголосив про скасування податкових пільг на платину, які діяли з 2003 року. Рішення спрямоване на залучення коштів для підтримки галузі вітрової енергетики, повідомило Міністерство фінансів країни.
Деталі
- З 1 листопада уряд почне стягувати податок на додану вартість із продажів платини, виробленої в Китаї, а також із її імпорту та продажу платинових ювелірних виробів.
- Водночас для продукції, що використовується у морських вітрових електростанціях, діятиме 50% компенсація ПДВ. Ця пільга запроваджується з листопада 2025 року до кінця 2027-го, аби стимулювати розвиток відновлюваної енергетики.
- Під скорочення потрапили й інші давні податкові пільги – зокрема на окремі операції з діамантами, видобуток метану з вугільних пластів і технічне обслуговування літаків.
- За даними Bloomberg Intelligence, попит на платину, яку використовують у каталізаторах і лабораторному обладнанні, перевищуватиме пропозицію щонайменше до кінця десятиліття.
- Видання зазначає, що ціни на платину впали більш ніж на 3%, оскільки дорогоцінні метали загалом подешевшали через послаблення торговельної напруги між США та Китаєм. Попри це, метал залишається одним із найкращих сировинних активів року – із зростанням майже на 74%.
Контекст
Китай – найбільший у світі споживач платини. Раніше Bloomberg писав, що у квітні китайські ювеліри та інвестори імпортували рекордні 11,5 тонн цього дорогоцінного металу. Через дефіцит платини в червні її вартість зросла до найвищого рівня з 2014 року — понад $1400 за унцію. У жовтні ціни оновили максимум, перевищивши позначку $1600 за унцію. Еconomic Тimes прогнозує, що платина може ненадовго перевищити позначку $1800, перш ніж скоригуватися на рівні $1300.
