Ціна золота перевищила позначку $4300 за унцію 17 жовтня і прямує до найбільшого тижневого зростання з грудня 2008 року. Напруженість між США та Китаєм, а також очікування зниження ставок у США стимулюють інвесторів вкладати кошти у цей захисний актив, пише Reuters .

Деталі

Вартість спотового золота зросла на 0,2% – до $4 332,17 за унцію (станом на 11:02 GMT), після того як раніше сягнула нового історичного максимуму – $4 378,69. Фʼючерси на золото США зросли на 1% до $4345,90, з тижневим приростом близько 8% – найбільшим з грудня 2008 року, коли крах Lehman Brothers спричинив глобальну кризу.

Індекс відносної сили золота становить 88 пунктів, що свідчить про перекупленість активу, пише видання.

«Очікування зниження ставок, геополітичні ризики та невизначеність у банківському секторі створюють сприятливе середовище для золота. Короткострокова корекція можлива через перекупленість ринку», – зазначив Олександр Цумпфе, трейдер дорогоцінних металів у Heraeus Metals Germany.

Срібло впало на 0,4% до $54 за унцію після рекорду $54,47, з тижневим приростом 7,4%; платина знизилася на 4% до $1644,75, паладій – на 2,2% до $1578,07

Британський міжнародний комерційний банк HSBC підвищив прогноз середньої ціни золота на 2025 рік на $100 до $3455 за унцію та на 2026 рік – до $5000.

Контекст

Китай запровадив значні обмеження на експорт рідкоземельних металів і стратегічних мінералів, що спонукало Дональда Трампа пригрозити введенням 100% мита на китайський імпорт із 1 листопада, спричинивши різке падіння ринків. Згодом у Truth Social Трамп написав, що «Сі переживає складні часи» і США «готові допомогти», хоча, за оцінками джерел Financial Times, ці слова були радше сарказмом, ніж ознакою примирення.

Тим часом Китай звинуватив США у створенні паніки через обмеження експорту рідкоземельних металів і відкинув заклики скасувати ці заходи.

Золото, яке традиційно розглядається як захист від інфляції та нестабільності і демонструє найкращі результати у періоди низьких ставок, подорожчало понад на 66% від початку року. Зростання підтримується геополітичними напруженнями, очікуваннями зниження ставок, активними купівлями центробанків, дедоларизацією та припливом інвестицій у біржові фонди (ETF).