Ціна на золото зростає шостий тиждень поспіль, досягнувши рекордних $3819 за унцію у понеділок, 29 вересня, (+1,6%). Срібло подорожчало до $46,9 за унцію – найвищого рівня із 2011 року (+1%), свідчать дані біржових торгів.

Деталі

Зростання цін підтримують слабший долар, перманентний дефіцит на ринку дорогоцінних металів, зростання попиту на ETF, забезпечені золотом та сріблом, а також очікування нових сигналів від Федеральної резервної системи.

Ринки наразі оцінюють імовірність зниження ставки у жовтні на рівні близько 90% і ще одного зниження у грудні – приблизно у 65%, пише Trading Economics.

Додаткову підтримку цінам на срібло надають дисбаланси попиту й пропозиції. За прогнозами Silver Institute, у 2025 році світовий ринок срібла зафіксує п’ятий поспіль річний дефіцит – понад 100 млн унцій, що сприятиме подальшому скороченню запасів і зростанню цін.

Контекст

Послаблення американської валюти відбулося на тлі політичної невизначеності: Конгрес США має узгодити короткостроковий бюджет, аби уникнути зупинки роботи уряду. Шатдаун може відкласти публікацію важливих економічних даних, включно зі звітом про зайнятість, що критично вплине на рішення ФРС. Очікувано слабкі дані по ринку праці можуть посилити аргументи прихильників нових знижень ставки вже у жовтні.

Золото з початку року зросло на 45% і перебуває на шляху до третього поспіль квартального підйому. Активність центробанків та відновлення циклу зниження ставок у США підтримують ціновий ралі, а обсяги ETF на основі золота вже досягли піку з 2022 року. Великі інвестбанки, зокрема Goldman Sachs і Deutsche Bank, прогнозують подальший ріст котирувань, пише Bloomberg.

Ситуація на ринку інших металів також свідчить про гострий дефіцит. Роки обмеженої пропозиції вичерпали запаси на лондонських складах, а ставки оренди срібла, платини та паладію злетіли, сигналізуючи про проблеми з доступністю фізичного металу.

Дорогоцінні метали стають ключовим захисним активом проти ризиків – від політичних потрясінь до дискусій про тиск Дональда Трампа на ФРС.