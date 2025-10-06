Парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху 6 жовтня підтримав законопроєкт №3023 про регулювання легкого персонального електротранспорту до другого читання, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine . Серед нововведень: у правилах дорожнього руху з’явиться спеціальний знак «Рух електросамокатів заборонено», рухатись ними на тротуарах дозволять лише дітям.

Деталі

«Завдання закону просте, але важливе – легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх», – повідомив Forbes Ukraine один з авторів законопроєкту, депутат «Слуги народу» Олександр Горенюк.

Серед ключових норм законопроєкту №3023 до другого читання – електросамокати та інший легкий електротранспорт (моноколеса, сігвеї тощо) стає повноцінними учасниками дорожнього руху;

Рухатися таким транспортом тротуарами можна лише дітям до семи років – але лише під наглядом дорослих; з 7 до 14 років – на тротуарах, велодоріжках, у дворових територіях, парках, скверах; з 14 років – рух по велодоріжках, а за їх відсутності – по краю проїжджої частини; на тротуарах у будь-якому випадку пріоритет мають пішоходи;

Органи місцевого самоврядування визначатимуть зони заборони руху. Для цього з’явиться спеціальний знак «Рух електросамокатів заборонено».

Закон набирає чинності через три місяці після опублікування.

З важливих змін порівняно із першим читанням, із проєкту закону прибрали жорстке регулювання швидкості. Це буде визначатися підзаконними актами, а не самим законом, повідомив Горенюк.

Лише за січень-вересень 2025 року поліція оформила 1144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів. У цих аваріях 14 людей загинуло, ще 765 – отримали травми. «Тому врегулювання цього питання – це питання безпеки», – додав він.

Контекст

Рада ухвалила законопроєкт №3023 у першому читанні у вересні 2020 року. Документ пропонував запровадити нову категорію учасників дорожнього руху – користувачів персонального легкого електротранспорту, прибрати їх з тротуарів та зобов’язати обладнати такий транспорт світлоповертачами та шоломами. Та після суспільної дискусії до розгляду в другому читанні закон не дійшов.

Однак депутати відновили роботу над ним на початку осені. Після того, як Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів та інших видів мобільного транспорту у центрі.

Міськрада ухвалила таке рішення після численних скарг про наїзди на пішоходів – не чекаючи спеціального закону, пояснював директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

У останні роки пересування на електросамокатах своїми вулицями заборонили низка європейських міст: Париж, Мадрид, румунська П’ятра-Нямц, з січня 2026-го – їх остаточно заборонять у Празі. Барселона, Лондон, Рим – суттєво обмежили їх використання.

Навіть попри скорочення населення через війну, український ринок шерінґового електротранспорту невпинно зростає, пояснював засновник сервісу прокату електросамокатів Jet Ride Дмитро Попов. «Шерингові оператори за три роки зросли вдвічі», – казав він у вересні. Як заборони вплинуть на бізнес – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.