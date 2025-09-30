Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Про це повідомив очільник комітету, депутат Данило Гетманцев. Для державних підприємств вони залишаться обовʼязковими, а приватний бізнес зможе зекономити майже 20,2 млрд грн на рік.

Деталі

Мета змін – дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги.

Автори законопроєкту пропонують не вказувати в акті наданих послуг посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачено повністю та безготівково.

посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачено повністю та безготівково. Спрощені правила не застосовуватимуться до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Зміни ініціювали на запит бізнесу, додав Гетманцев.

Контекст

Зараз закон зобов’язує підписувати акти обома сторонами – замовником і виконавцем. На практиці це часто спричиняє труднощі: затримки з оформленням документів, конфлікти з контролювальними органами та судові суперечки.

Законопроєкт №14023 Гетманцев подав на розгляд Верховної Ради 8 вересня. Уряд наступного дня подав свій законопроєкт №14023-1. Економія для бізнесу може сягати 20,2 млрд грн на рік на підготовці документів, заявляв міністр економіки Олексій Соболєв. На підготовку та обмін цими документами підприємці витрачають до 34 млрд грн на рік в еквіваленті робочого часу.

У розвинених країнах функцію первинних фінансових документів виконують рахунки-фактури (інвойси) та документи, що підтверджують факт оплати. Ба більше, країни ЄС з 2014 року переходять на використання так званого e-invoice, що є уніфікованим первинним електронним фінансовим документом для використання серед членів ЄС.