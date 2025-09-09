Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив низку рішень, які можуть допомогти бізнесу працювати ефективніше. Йдеться про спрощення ввезення великими інвесторами обладнання, доступні кредити для аграріїв, підтримку підприємств на прифронтових територіях, цифрові інструменти для рибної галузі та автоматизацію процедур для бізнесу загалом, повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Деталі

Кабмін продовжив максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» до 31 березня 2027 року.

Уряд удосконалив та відкрив шлях до автоматизації розгляду скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування. Зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій передбачають обробку всіх скарг в інформаційно-комунікаційній системі. Інформація про скаргу та заявника вноситиметься до реєстру автоматично, без участі посадовців, що суттєво пришвидшить процес. Економічний ефект рішення – 2,8 млн грн на рік.

Затверджено порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства еРибальство. Інструмент має зменшити час видачі дозволів з 30 до двох днів. Щорічна економія бізнесу становитиме близько 150 млн грн, зазначили в Мінекономіки. Детінізація процедур має приносити в бюджет від 15 млн до 150 млн грн щорічно. Завдяки виведенню з тіні нелегального вилову частка валового внутрішнього доходу може бути збільшена до 500 млн грн щорічно.

Кабмін змінив порядок ввезення для власних потреб та цільового використання інвесторами зі значними інвестиціями нового устаткування, обладнання чи комплектуючих. Рішення передбачає більш гнучкі терміни для визначення переліку обладнання, узгодження цінових показників із реальною вартістю контрактів тощо. Скасована вимога вказувати країну походження товарів: ця норма створювала додаткові складнощі при розмитненні та потребувала коригування інвестдоговорів у разі зміни виробника.

Уряд передбачив можливість бронювання усіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також у сферах, пов’язаних з ОПК. Економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд грн на рік.

Кабмін ініціював скасування обов’язкового підписання Акту виконаних робіт (АВР) для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Після виконання робіт, підприємець формуватиме рахунок-фактуру (інвойс) та отримуватиме в безготівковій формі плату від замовника, як підтвердження про отриману послугу. Економія для бізнесу на підготовці документів становитиме загалом 20,2 млрд грн на рік.

Контекст

Український бізнес у серпні дещо покращив оцінки своєї економічної активності проти показників липня та серпня 2024 року, хоча загалом зберіг стриманий підхід, свідчать результати щомісячного опитування НБУ. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 49,0 у серпні з 48,3 у липні перевищивши показник серпня 2024 року (48,4).

Кабмін уперше за час повномасштабної війни готується до запуску єдиної системи страхування воєнних ризиків. Українські посадовці почали говорити про необхідність страхування воєнних ризиків як про один із важливих елементів відновлення економіки після шоку війни в кінці 2022-го. Forbes Ukraine дізнався, як виглядатиме державне страхування воєнних ризиків.