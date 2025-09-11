Обовʼязкові акти виконаних робіт можуть скасувати для надавачів послуг, які отримують оплату безготівково. Бізнес підтримує ініціативу. Які нюанси залишається вирішити?

Ініціювали зміни на запит бізнесу, каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. «Були численні звернення, врешті знайшли компроміс», – говорить він. Законопроєкт 14023 Гетманцев подав на розгляд Верховної Ради 8 вересня.

Уряд наступного дня подав свій законопроєкт 14023-1. Економія для бізнесу може складати 20,2 млрд грн на рік на підготовці документів, заявляв міністр економіки Олексій Соболєв.