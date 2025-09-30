Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Комитет Рады поддержал законопроект об отмене актов выполненных работ. Это сэкономит бизнесу более 20 млрд грн в год

Forbes

1 хв читання

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Об этом сообщил глава комитета, депутат Даниил Гетманцев. Для государственных предприятий они останутся обязательными, а частный бизнес сможет сэкономить около 20,2 млрд грн в год.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Цель изменений – разрешить предприятиям по договоренности в договоре использовать упрощенный порядок оформления документов на услуги.
  • Авторы законопроекта предлагают не указывать в акте предоставленных услуг должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.
  • Упрощенные правила не будут применяться к услугам, оплачиваемым из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.
  • Изменения инициировали по запросу бизнеса, добавил Гетманцев.

Контекст

Сейчас закон обязывает подписывать акты обеими сторонами – заказчиком и исполнителем. На практике это часто вызывает затруднения: задержки с оформлением документов, конфликты с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект №14023 Гетманцев подал на рассмотрение Верховной Рады 8 сентября. Правительство на следующий день подало свой законопроект №14023-1. Экономия для бизнеса может достигать 20,2 млрд грн в год на подготовке документов, заявлял министр экономики Алексей Соболев. На подготовку и обмен этими документами предприниматели тратят до 34 млрд грн в год в эквиваленте рабочего времени.

В развитых странах функцию первичных финансовых документов выполняют счета-фактуры (инвойсы) и документы, подтверждающие факт оплаты. Более того, страны ЕС с 2014 года переходят на использование так называемого e-invoice, являющегося унифицированным первичным электронным финансовым документом для использования среди членов ЕС.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні