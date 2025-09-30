Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Об этом сообщил глава комитета, депутат Даниил Гетманцев. Для государственных предприятий они останутся обязательными, а частный бизнес сможет сэкономить около 20,2 млрд грн в год.

Подробности

Цель изменений – разрешить предприятиям по договоренности в договоре использовать упрощенный порядок оформления документов на услуги.

Авторы законопроекта предлагают не указывать в акте предоставленных услуг должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.

Упрощенные правила не будут применяться к услугам, оплачиваемым из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Изменения инициировали по запросу бизнеса, добавил Гетманцев.

Контекст

Сейчас закон обязывает подписывать акты обеими сторонами – заказчиком и исполнителем. На практике это часто вызывает затруднения: задержки с оформлением документов, конфликты с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект №14023 Гетманцев подал на рассмотрение Верховной Рады 8 сентября. Правительство на следующий день подало свой законопроект №14023-1. Экономия для бизнеса может достигать 20,2 млрд грн в год на подготовке документов, заявлял министр экономики Алексей Соболев. На подготовку и обмен этими документами предприниматели тратят до 34 млрд грн в год в эквиваленте рабочего времени.

В развитых странах функцию первичных финансовых документов выполняют счета-фактуры (инвойсы) и документы, подтверждающие факт оплаты. Более того, страны ЕС с 2014 года переходят на использование так называемого e-invoice, являющегося унифицированным первичным электронным финансовым документом для использования среди членов ЕС.