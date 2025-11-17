Trump Organization спільно із саудівською Dar Global оголосили про будівництво 80-вілового розкішного курорту неподалік від столиці Мальдівів Мале. Проєкт стане першим у їхній співпраці, де залучення інвесторів відбуватиметься через токенізацію на блокчейні, пише FT.
Деталі
- Trump Organization та Dar Global, що котирується на Лондонській фондовій біржі, презентували план будівництва курорту. Компанії заявили, що вперше дозволять стороннім інвесторам брати участь у проєкті через токенізацію – технологію, що розбиває актив на цифрові частки, якими можна торгувати.
- Обидві компанії уже реалізують спільні проєкти на Близькому Сході – від Trump Towers у Джидді та Дубаї до готелів і гольф-клубів у Катарі та Омані. Новий розкішний курорт має стати першим, де до інвестування долучатимуться сторонні учасники через блокчейн.
- Ерік Трамп заявив, що проєкт «встановить новий стандарт інновацій у нерухомості завдяки токенізації». Компанії поки що не розкрили деталей механізму інвестування.
Контекст
Ініціатива збіглася з очікуванням першого за сім років візиту до Вашингтона спадкоємця саудівського престолу Мухаммеда бін Салмана. Ер-Ріяд прагне посилити оборонну співпрацю зі США, укласти угоди у сфері штучного інтелекту та домогтися оборонного пакту, паралельно диверсифікуючи економіку поза нафтою.
Сім’я Трампа активно розвиває криптобізнес. За даними FT, «криптоімперія» родини отримала понад $1 млрд прибутку до оподаткування за останній рік. Розвиток бізнесів пов’язують із політикою адміністрації Трампа, яка просуває сприятливі для індустрії рішення.
Паралельно з цим саудівські й еміратські фонди продовжують інвестувати у проєкти, пов’язані з родиною Трампа. Зокрема, Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії вклав $2 млрд у фонд Affinity Partners Джареда Кушнера, а інвесткомпанія MGX з Абу-Дабі придбала на $2 млрд стейблкоїнів World Liberty Financial, де родина Трампа має частку.
