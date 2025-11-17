Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Компания семьи Трампа и саудовский партнер построят на Мальдивах люксовый курорт с инвестициями через токенизацию

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Trump Organization совместно с саудовской Dar Global объявили о строительстве 80-виллового роскошного курорта неподалеку от столицы Мальдив Мале. Проект станет первым в их сотрудничестве, где привлечение инвесторов будет происходить посредством токенизации на блокчейне, пишет FT.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Trump Organization и Dar Global, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, представили план строительства курорта. Компании заявили, что впервые позволят сторонним инвесторам участвовать в проекте посредством токенизации – технологии, разбивающей актив на цифровые доли, которыми можно торговать.
  • Обе компании уже реализуют совместные проекты на Ближнем Востоке – от Trump Towers в Джидде и Дубае до гостиниц и гольф-клубов в Катаре и Омане. Новый роскошный курорт должен стать первым, где к инвестированию будут приобщаться посторонние участники через блокчейн.
  • Эрик Трамп заявил, что проект «установит новый стандарт инноваций в недвижимости благодаря токенизации». Компании пока не раскрыли подробности механизма инвестирования.

Контекст

Инициатива совпала с ожиданием первого за семь лет визита в Вашингтон наследника саудовского престола Мухаммеда бин Салмана. Эр-Рияд стремится усилить оборонное сотрудничество с США, заключить соглашения в сфере искусственного интеллекта и добиться оборонного пакта, параллельно диверсифицируя экономику вне нефти.

Семья Трампа активно развивает криптобизнес. По данным FT, «криптоимперия» семьи получила свыше $1 млрд налогооблагаемой прибыли за последний год. Развитие бизнесов связывается с политикой администрации Трампа, которая продвигает благоприятные для индустрии решения.

Параллельно с этим саудовские и эмиратские фонды продолжают инвестировать в проекты, связанные с семьей Трампа. В частности, Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии вложил $2 млрд в фонд Affinity Partners Джареда Кушнера, а инвесткомпания MGX из Абу-Даби приобрела на $2 млрд стейблкоинов World Liberty Financial, где семья Трампа имеет долю.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні