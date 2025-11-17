Trump Organization совместно с саудовской Dar Global объявили о строительстве 80-виллового роскошного курорта неподалеку от столицы Мальдив Мале. Проект станет первым в их сотрудничестве, где привлечение инвесторов будет происходить посредством токенизации на блокчейне, пишет FT .

Подробности

Trump Organization и Dar Global, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, представили план строительства курорта. Компании заявили, что впервые позволят сторонним инвесторам участвовать в проекте посредством токенизации – технологии, разбивающей актив на цифровые доли, которыми можно торговать.

– технологии, разбивающей актив на цифровые доли, которыми можно торговать. Обе компании уже реализуют совместные проекты на Ближнем Востоке – от Trump Towers в Джидде и Дубае до гостиниц и гольф-клубов в Катаре и Омане. Новый роскошный курорт должен стать первым, где к инвестированию будут приобщаться посторонние участники через блокчейн.

Эрик Трамп заявил, что проект «установит новый стандарт инноваций в недвижимости благодаря токенизации». Компании пока не раскрыли подробности механизма инвестирования.

Контекст

Инициатива совпала с ожиданием первого за семь лет визита в Вашингтон наследника саудовского престола Мухаммеда бин Салмана. Эр-Рияд стремится усилить оборонное сотрудничество с США, заключить соглашения в сфере искусственного интеллекта и добиться оборонного пакта, параллельно диверсифицируя экономику вне нефти.

Семья Трампа активно развивает криптобизнес. По данным FT, «криптоимперия» семьи получила свыше $1 млрд налогооблагаемой прибыли за последний год. Развитие бизнесов связывается с политикой администрации Трампа, которая продвигает благоприятные для индустрии решения.

Параллельно с этим саудовские и эмиратские фонды продолжают инвестировать в проекты, связанные с семьей Трампа. В частности, Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии вложил $2 млрд в фонд Affinity Partners Джареда Кушнера, а инвесткомпания MGX из Абу-Даби приобрела на $2 млрд стейблкоинов World Liberty Financial, где семья Трампа имеет долю.