Інвестори в мемкоїн Трампа втратили $2 млрд, а сім’я і партнери президента США заробили $100 млн – NYT

Понад 813 000 криптоінвесторів зазнали збитків на загальну суму $2 млрд після купівлі мемкоїна президента Дональда Трампа $Trump. Про це йдеться в дослідженні компанії Chainalysis, зробленою на замовлення The New York Times . Водночас Trump Organization та його партнери отримали $100 млн на комісійних за транзакції.

Деталі

Після запуску вартість токена $Trump стрімко зросла, досягнувши піку в $75 за монету, але невдовзі обвалилася до $16.

Менш ніж за три тижні після запуску мемкоїн Трампа створив більше фінансових втрат, ніж прибутків. На кожен долар, зароблений розробниками криптовалюти, інвестори втратили $20. Згідно з аналізом Chainalysis, за 19 днів після випуску 813 294 гаманці зазнали збитків. Вони або утримували токен, поки його вартість падала, або продавали за нижчою ціною. Водночас торгівля цим токеном згенерувала $100 млн комісійних для його творців, зокрема Trump Organization, пише видання. Більшість цих коштів ще не виведено.

Попри застереження на сайті мемкоїна, що він створений радше як спосіб підтримки Трампа, а не для інвестування, багато трейдерів намагалися заробити, говорять аналітики. Деякі досягли успіху: в перший день торгів один користувач купив 6 млн токенів за ціною 18 центів, а вже через два дні продав їх із прибутком у $109 млн.

Контекст

Дональд Трамп неодноразово висловлював підтримку криптовалютам. Зокрема, він заявляв, що весь залишок біткоїнів має бути видобутий у США.

18 січня відбувся запуск токена TRUMP. Це сталося на тлі грудневих заяв Трампа про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів за аналогією з нафтовими запасами. Після цього вартість біткоїна досягла рекордних $106 000. Чи збереже $Trump популярність і як це вплине на ринок криптовалют – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

3 лютого керівник відділу продуктів Coinbase Конор Гроган повідомив, що президент США Дональд Трамп заробив $802 млн з моменту запуску мемкоїна TRUMP.

Фінансові експерти занепокоєні участю Трампа в спекулятивному активі, що може ввести в оману інвесторів. Професор Baruch College Леонард Костовецький назвав $TRUMP «бульбашкою», а продаж токенів Trump Organization може принести їй мільярди, одночасно знецінивши мемкоїн.

Крім фінансових ризиків, виникли підозри у конфлікті інтересів. Public Citizen подала скаргу до Мін’юсту США, звинувативши Трампа в незаконному залученні коштів. Ексглава Комісії з торгівлі ф’ючерсами Тимоті Массад заявив, що купівля $TRUMP може стати інструментом політичного впливу.

Основними власниками мемкоїна є CIC Digital, афілійована з Trump Organization, та Fight Fight Fight LLC, яка належить CIC. Вони контролюють близько 80% токенів. Попри те, що Дональд Трамп є власником холдингу, який об’єднує його інвестиції в нерухомість, медіа та криптовалюту, перед другим президентським терміном він передав управління своїм дітям.