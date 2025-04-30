Ерік Трамп: Банки ризикують зникнути через 10 років, якщо не адаптуються до нових технологій

Традиційні банки ризикують зникнути через 10 років, якщо не змінять свій підхід до роботи. Про це в інтервʼю CNBC в Дубаї сказав син президента США, виконавчий віцепрезидент Trump Organization Ерік Трамп, який є прихильником криптовалют і децентралізованих фінансів.

Деталі

Ерік Трамп називає сучасну банківську систему повільною, дорогою та неефективною. За його словами, система SWIFT, яка використовується для міжнародних фінансових транзакцій, є «повною катастрофою» через затримки та високі витрати.

Блокчейн-технології дозволяють виконувати будь-які фінансові операції швидше, дешевше та надійніше, ніж традиційні банки, вважає Трамп-молодший. За його словами, криптовалюти усувають потребу в посередниках, що знижує витрати для користувачів.

Він критикує банки за те, що вони нібито «обслуговують передусім багатіїв, залишаючи звичайних людей без доступу до справедливих фінансових послуг». Ерік Трамп натякає, що банківська система дискримінує людей за політичними поглядами, зокрема прихильників його батька.

Платформи DeFi (децентралізовані фінанси) дають змогу проводити миттєві транзакції між користувачами без комісій або з мінімальними витратами. Ерік Трамп наголошує, що такі платформи вже зараз перевершують банки за зручністю та доступністю.

За його словами, якщо банки не адаптуються до нових технологій, таких як криптовалюти та блокчейн, вони можуть стати неактуальними. Трамп прогнозує, що через 10 років традиційні фінансові установи можуть зникнути.

Контекст

Ерік Трамп – палкий прихильник цифрових валют. На конференції Bitcoin MENA 2024 в Абу-Дабі він передбачив, що ціна біткоїна може сягнути $1 млн. Підприємець вважає криптовалюти майбутнім фінансів.

Останніми місяцями Трампи активно інвестують у цифрові активи. Вони заснували платформу World Liberty Financial разом із магнатом нерухомості Стівом Віткоффом, планують запуск стейблкоїна, прив’язаного до долара США, та створили компанію з видобутку біткоїнів American Bitcoin у співпраці з Hut 8.

Ерік Трамп відзначає сприятливе бізнес-середовище в ОАЕ, яке приваблює інвесторів і стартапи у сфері цифрових валют. Його часті візити до ОАЕ пов’язані з розширенням проєктів Trump Organization у сфері нерухомості в регіоні Перської затоки, а також із підтримкою криптовалютної індустрії.